Маткапитал может превысить миллион рублей в 2027 году - 05.03.2026
Маткапитал может превысить миллион рублей в 2027 году
Маткапитал может превысить миллион рублей в 2027 году - 05.03.2026, ПРАЙМ
Маткапитал может превысить миллион рублей в 2027 году
Максимальный размер материнского капитала в России может превысить один миллион рублей в 2027 году в случае сохранения нынешних темпов повышения выплат,... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T02:22+0300
2026-03-05T02:22+0300
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Максимальный размер материнского капитала в России может превысить один миллион рублей в 2027 году в случае сохранения нынешних темпов повышения выплат, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева. "Превышение порога в 1 миллион рублей материнским капиталом возможно уже в 2027 году в его максимальном размере", - сказала Макаренцева. По словам эксперта, планка в один миллион станет реальной, если сохранятся нынешние темпы повышения выплат и не потребуется менять социальную политику страны из-за изменений в экономике. "Достижение этого показателя будет иметь не столько формальное, сколько символическое значение, обозначив постепенное усиление государственной поддержки семей с детьми на фоне инфляционных процессов", - заключила Макаренцева. С 1 февраля 2026 года материнский капитал в РФ был проиндексирован на 5,6%. Сумма выплаты на первого ребенка выросла почти до 729 тысяч рублей. Материнский капитал на второго ребенка составил почти 235 тысяч рублей для семей, ранее получавших выплату на первого ребенка. Если же семья не получала выплату, она может получить сертификат в размере 963 тысячи рублей.
02:22 05.03.2026
 
Маткапитал может превысить миллион рублей в 2027 году

Эксперт РАНХиГС Макаренцева: маткапитал может превысить миллион рублей в 2027 году

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Максимальный размер материнского капитала в России может превысить один миллион рублей в 2027 году в случае сохранения нынешних темпов повышения выплат, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева.
"Превышение порога в 1 миллион рублей материнским капиталом возможно уже в 2027 году в его максимальном размере", - сказала Макаренцева.
По словам эксперта, планка в один миллион станет реальной, если сохранятся нынешние темпы повышения выплат и не потребуется менять социальную политику страны из-за изменений в экономике.
"Достижение этого показателя будет иметь не столько формальное, сколько символическое значение, обозначив постепенное усиление государственной поддержки семей с детьми на фоне инфляционных процессов", - заключила Макаренцева.
С 1 февраля 2026 года материнский капитал в РФ был проиндексирован на 5,6%. Сумма выплаты на первого ребенка выросла почти до 729 тысяч рублей. Материнский капитал на второго ребенка составил почти 235 тысяч рублей для семей, ранее получавших выплату на первого ребенка. Если же семья не получала выплату, она может получить сертификат в размере 963 тысячи рублей.
 
Заголовок открываемого материала