https://1prime.ru/20260305/max-868060935.html
В Max опровергли слежку за использованием VPN
В Max опровергли слежку за использованием VPN - 05.03.2026, ПРАЙМ
В Max опровергли слежку за использованием VPN
Нацмессенджер Max опроверг слежку за использованием VPN-сервисов: информация об IP-адресах нужна исключительно для обеспечения корректной работы звонков,... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T19:01+0300
2026-03-05T19:01+0300
2026-03-05T19:01+0300
технологии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860745212_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c895f2c9007a5b267ea964082393ef70.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Нацмессенджер Max опроверг слежку за использованием VPN-сервисов: информация об IP-адресах нужна исключительно для обеспечения корректной работы звонков, сообщили РИА Новости в пресс-службе. "Max не отслеживает пользование VPN сервисами. Информация об IP-адресах используется исключительно для обеспечения корректной работы звонков. Для установки P2P-соединения (звонков) технология WebRTC требует внешний IP, чтобы построить прямой маршрут "телефон-телефон". Это стандарт для всех сервисов, которые осуществляют звонки при помощи данной технологии", - сообщили в пресс-службе мессенджера.
https://1prime.ru/20260305/putin-868057952.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860745212_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d9aa03d191acbe2caa4e6ad118505c96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
В Max опровергли слежку за использованием VPN
Max опроверг слежку за использованием VPN-сервисов
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Нацмессенджер Max опроверг слежку за использованием VPN-сервисов: информация об IP-адресах нужна исключительно для обеспечения корректной работы звонков, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Max не отслеживает пользование VPN сервисами. Информация об IP-адресах используется исключительно для обеспечения корректной работы звонков. Для установки P2P-соединения (звонков) технология WebRTC требует внешний IP, чтобы построить прямой маршрут "телефон-телефон". Это стандарт для всех сервисов, которые осуществляют звонки при помощи данной технологии", - сообщили в пресс-службе мессенджера.
Путин предложил продолжить совершенствовать мессенджер Max