В Max опровергли слежку за использованием VPN

В Max опровергли слежку за использованием VPN

2026-03-05T19:01+0300

технологии

россия

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Нацмессенджер Max опроверг слежку за использованием VPN-сервисов: информация об IP-адресах нужна исключительно для обеспечения корректной работы звонков, сообщили РИА Новости в пресс-службе. "Max не отслеживает пользование VPN сервисами. Информация об IP-адресах используется исключительно для обеспечения корректной работы звонков. Для установки P2P-соединения (звонков) технология WebRTC требует внешний IP, чтобы построить прямой маршрут "телефон-телефон". Это стандарт для всех сервисов, которые осуществляют звонки при помощи данной технологии", - сообщили в пресс-службе мессенджера.

технологии, россия