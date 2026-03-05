https://1prime.ru/20260305/max-868061181.html

В Max рассказали, зачем направляют запросы на серверы Apple и Google

В Max рассказали, зачем направляют запросы на серверы Apple и Google - 05.03.2026, ПРАЙМ

В Max рассказали, зачем направляют запросы на серверы Apple и Google

Нацмессенджер Max направляет запросы на серверы Apple и Google для проверки доставки push-уведомлений пользователям, это необходимая мера для корректной работы... | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T19:20+0300

2026-03-05T19:20+0300

2026-03-05T19:20+0300

технологии

рф

apple

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93912cebeec9ba6c82f86e42053791f1.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Нацмессенджер Max направляет запросы на серверы Apple и Google для проверки доставки push-уведомлений пользователям, это необходимая мера для корректной работы уведомлений, рассказали РИА Новости в пресс-службе мессенджера. "Запросы на серверы, например Apple и Google, необходимы для проверки доставки push-уведомлений пользователям. В сложных сетевых условиях и ограничениях мобильной связи в отдельных регионах - это необходимая мера для корректной работы уведомлений", - сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что Max не отправляет запросы на сервера WhatsApp и Telegram. Как пояснили в пресс-службе мессенджера, используемые технические решения направлены на обеспечение высокого качества работы сервисов - в первую очередь звонков и уведомлений. Тогда как к персональным данным или пользованию другими сервисами, включая VPN, они не имеют никакого отношения.

https://1prime.ru/20260305/putin-868057952.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, рф, apple