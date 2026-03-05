Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Max рассказали, зачем направляют запросы на серверы Apple и Google - 05.03.2026
В Max рассказали, зачем направляют запросы на серверы Apple и Google
В Max рассказали, зачем направляют запросы на серверы Apple и Google - 05.03.2026, ПРАЙМ
В Max рассказали, зачем направляют запросы на серверы Apple и Google
Нацмессенджер Max направляет запросы на серверы Apple и Google для проверки доставки push-уведомлений пользователям, это необходимая мера для корректной работы... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T19:20+0300
2026-03-05T19:20+0300
технологии
рф
apple
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93912cebeec9ba6c82f86e42053791f1.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Нацмессенджер Max направляет запросы на серверы Apple и Google для проверки доставки push-уведомлений пользователям, это необходимая мера для корректной работы уведомлений, рассказали РИА Новости в пресс-службе мессенджера. "Запросы на серверы, например Apple и Google, необходимы для проверки доставки push-уведомлений пользователям. В сложных сетевых условиях и ограничениях мобильной связи в отдельных регионах - это необходимая мера для корректной работы уведомлений", - сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что Max не отправляет запросы на сервера WhatsApp и Telegram. Как пояснили в пресс-службе мессенджера, используемые технические решения направлены на обеспечение высокого качества работы сервисов - в первую очередь звонков и уведомлений. Тогда как к персональным данным или пользованию другими сервисами, включая VPN, они не имеют никакого отношения.
рф
19:20 05.03.2026
 
В Max рассказали, зачем направляют запросы на серверы Apple и Google

Max направляет запросы на серверы Apple и Google для проверки доставки push-уведомлений

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Нацмессенджер Max направляет запросы на серверы Apple и Google для проверки доставки push-уведомлений пользователям, это необходимая мера для корректной работы уведомлений, рассказали РИА Новости в пресс-службе мессенджера.
"Запросы на серверы, например Apple и Google, необходимы для проверки доставки push-уведомлений пользователям. В сложных сетевых условиях и ограничениях мобильной связи в отдельных регионах - это необходимая мера для корректной работы уведомлений", - сообщили в пресс-службе.
Там также отметили, что Max не отправляет запросы на сервера WhatsApp и Telegram.
Как пояснили в пресс-службе мессенджера, используемые технические решения направлены на обеспечение высокого качества работы сервисов - в первую очередь звонков и уведомлений. Тогда как к персональным данным или пользованию другими сервисами, включая VPN, они не имеют никакого отношения.
Путин предложил продолжить совершенствовать мессенджер Max
17:38
 
Заголовок открываемого материала