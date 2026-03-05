Медь дешевеет после роста более чем на 1 процент

https://1prime.ru/20260305/med-868039041.html
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в четверг утром после того, как росла днем ранее более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.54 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,25% - до 5,893 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов среды цена на медь поднялась на 1,42%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,79% - до 13 057,5 доллара, алюминия - на 2,81%, до 3 342,5 доллара, цинка - на 1,71%, до 3 325,5 доллара. В среду была опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране, согласно которой экономическая активность в США немного увеличилась в январе-феврале, ожидания относительно перспектив роста в ближайшие месяцы были оптимистичными. Данные по экономическому состоянию США или сведения относительно денежно-кредитной политики ФРС США могут отражаться на курсе доллара, который регулирует спрос на медь среди держателей других иностранных валют.
