Медь дешевеет после роста более чем на 1 процент - 05.03.2026
Медь дешевеет после роста более чем на 1 процент
2026-03-05T09:26+0300
2026-03-05T09:26+0300
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в четверг утром после того, как росла днем ранее более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.54 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,25% - до 5,893 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов среды цена на медь поднялась на 1,42%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,79% - до 13 057,5 доллара, алюминия - на 2,81%, до 3 342,5 доллара, цинка - на 1,71%, до 3 325,5 доллара. В среду была опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране, согласно которой экономическая активность в США немного увеличилась в январе-феврале, ожидания относительно перспектив роста в ближайшие месяцы были оптимистичными. Данные по экономическому состоянию США или сведения относительно денежно-кредитной политики ФРС США могут отражаться на курсе доллара, который регулирует спрос на медь среди держателей других иностранных валют.
Новости
09:26 05.03.2026
 
Медь дешевеет после роста более чем на 1 процент

Цена на медь снижается в четверг после роста более чем на 1%

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
Медная проволока. Архивное фото
© Unsplash/CALITORE
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в четверг утром после того, как росла днем ранее более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.54 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,25% - до 5,893 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Золотые слитки
Золото дорожает на фоне неопределенности вокруг Ближнего Востока
09:08
По итогам торгов среды цена на медь поднялась на 1,42%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,79% - до 13 057,5 доллара, алюминия - на 2,81%, до 3 342,5 доллара, цинка - на 1,71%, до 3 325,5 доллара.
В среду была опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране, согласно которой экономическая активность в США немного увеличилась в январе-феврале, ожидания относительно перспектив роста в ближайшие месяцы были оптимистичными.
Данные по экономическому состоянию США или сведения относительно денежно-кредитной политики ФРС США могут отражаться на курсе доллара, который регулирует спрос на медь среди держателей других иностранных валют.
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Нефть дорожает на фоне ограничений мирового энергоснабжения
08:46
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
