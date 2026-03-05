Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет июль: в нем наибольшее количество рабочих дней, которые напрямую влияют на отпускные выплаты, сообщила РИА Новости начальница отдела кадрового обеспечения офиса Fix Price Валерия Сумина. "Размер отпускных выплат напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем больше их, тем выше стоимость одного дня, и потеря его в пользу отпуска менее ощутима для кошелька. Так, абсолютным лидером 2026 года станет июль, в котором будет 23 рабочих дня - максимум за весь год", - прокомментировала она. Помимо этого, в число "дорогих" месяцев войдут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, так как в каждом их них по 22 рабочих дня. Неплохими вариантами эксперт назвала март, июнь и август с 21 рабочим днем. Если же денежный аспект неважен, то можно выбрать для отпуска май. "Если взять всего пять дней отпуска - с 4 по 8 мая, - можно отдыхать непрерывно 11 дней: с 1 по 11 мая, объединив оба праздничных блока", - подчеркнула она. Уникальным месяцем станет и декабрь. Предварительно, новогодние каникулы продляться с 31 декабря по 10 января включительно. Таким образом, можно объединить отпуск и государственные выходные.
Бизнес, Fix Price
03:16 05.03.2026
 
Назван самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

Fix Price назвала июль самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет июль: в нем наибольшее количество рабочих дней, которые напрямую влияют на отпускные выплаты, сообщила РИА Новости начальница отдела кадрового обеспечения офиса Fix Price Валерия Сумина.
"Размер отпускных выплат напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем больше их, тем выше стоимость одного дня, и потеря его в пользу отпуска менее ощутима для кошелька. Так, абсолютным лидером 2026 года станет июль, в котором будет 23 рабочих дня - максимум за весь год", - прокомментировала она.
Помимо этого, в число "дорогих" месяцев войдут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, так как в каждом их них по 22 рабочих дня. Неплохими вариантами эксперт назвала март, июнь и август с 21 рабочим днем.
Если же денежный аспект неважен, то можно выбрать для отпуска май.
"Если взять всего пять дней отпуска - с 4 по 8 мая, - можно отдыхать непрерывно 11 дней: с 1 по 11 мая, объединив оба праздничных блока", - подчеркнула она.
Уникальным месяцем станет и декабрь. Предварительно, новогодние каникулы продляться с 31 декабря по 10 января включительно. Таким образом, можно объединить отпуск и государственные выходные.
 
БизнесFix Price
 
 
