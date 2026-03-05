Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов призвал правительство решить проблемы с отоплением в ЛНР - 05.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260305/mironov-868029515.html
Миронов призвал правительство решить проблемы с отоплением в ЛНР
Миронов призвал правительство решить проблемы с отоплением в ЛНР - 05.03.2026, ПРАЙМ
Миронов призвал правительство решить проблемы с отоплением в ЛНР
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов призвал правительство РФ решить проблемы с отоплением жителей многоквартирных домов в... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T02:03+0300
2026-03-05T02:03+0300
экономика
россия
общество
лнр
сергей миронов
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов призвал правительство РФ решить проблемы с отоплением жителей многоквартирных домов в Луганской народной республике. Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. ​"Учитывая тяжелую ситуацию жителей многоквартирных домов на территории Луганской Народной Республики, в целях обеспечения их безопасности прошу Вас рассмотреть возможность установления особенностей применения законодательства Российской Федерации, связанных с узакониванием проведенных гражданами переустройств отопительной системы либо переходом на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что предлагается рассмотреть возможность особого применения федерального законодательства для решения проблемы с отоплением многоквартирных домов в ЛНР, и все необходимые полномочия в распоряжении правительства имеются. По его словам, в ряде муниципалитетов ЛНР складывается тяжелая ситуация с отоплением. "История вопроса следующая: с 2010 по 2014 годы на территории Луганской области по распоряжению действующих в то время органов власти жители почти что всех населенных пунктов перешли от централизованной системы на локальное и индивидуальное отопление", - рассказал лидер партии. Миронов уточнил, что до принятия в Российскую Федерацию ЛНР не все жители успели получить разрешительную документацию, а в рамках действующего российского законодательства они не могут оформить переоборудование отопительной системы, что означает, что в нынешнем виде пользоваться ей нельзя. Он напомнил, что Федеральный конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта –Луганской Народной Республики" позволяет кабмину устанавливать особые условия применения на территории ЛНР положений федерального законодательства. "Это означает, что в распоряжении правительства есть все необходимые полномочия для решения проблемы с получением разрешений на использование локальных систем отопления в многоквартирных домах в ЛНР. Призываю правительство России решить вопрос в самые короткие сроки", – заключил политик.
россия, общество , лнр, сергей миронов
Экономика, РОССИЯ, Общество , ЛНР, Сергей Миронов
02:03 05.03.2026
 
Миронов призвал правительство решить проблемы с отоплением в ЛНР

Миронов призвал правительство решить проблемы с отоплением в многоквартирных домах в ЛНР

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов призвал правительство РФ решить проблемы с отоплением жителей многоквартирных домов в Луганской народной республике.
Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
​"Учитывая тяжелую ситуацию жителей многоквартирных домов на территории Луганской Народной Республики, в целях обеспечения их безопасности прошу Вас рассмотреть возможность установления особенностей применения законодательства Российской Федерации, связанных с узакониванием проведенных гражданами переустройств отопительной системы либо переходом на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что предлагается рассмотреть возможность особого применения федерального законодательства для решения проблемы с отоплением многоквартирных домов в ЛНР, и все необходимые полномочия в распоряжении правительства имеются.
По его словам, в ряде муниципалитетов ЛНР складывается тяжелая ситуация с отоплением. "История вопроса следующая: с 2010 по 2014 годы на территории Луганской области по распоряжению действующих в то время органов власти жители почти что всех населенных пунктов перешли от централизованной системы на локальное и индивидуальное отопление", - рассказал лидер партии.
Миронов уточнил, что до принятия в Российскую Федерацию ЛНР не все жители успели получить разрешительную документацию, а в рамках действующего российского законодательства они не могут оформить переоборудование отопительной системы, что означает, что в нынешнем виде пользоваться ей нельзя.
Он напомнил, что Федеральный конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта –Луганской Народной Республики" позволяет кабмину устанавливать особые условия применения на территории ЛНР положений федерального законодательства.
"Это означает, что в распоряжении правительства есть все необходимые полномочия для решения проблемы с получением разрешений на использование локальных систем отопления в многоквартирных домах в ЛНР. Призываю правительство России решить вопрос в самые короткие сроки", – заключил политик.
 
