Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года

05.03.2026

Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года

Наблюдательный совет Мосбиржи предварительно рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года в размере 19,57 рубля на акцию, сообщила компания.

2026-03-05T17:50+0300

2026-03-05T17:50+0300

2026-03-05T17:50+0300

экономика

рынок

финансы

мосбиржа

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Мосбиржи предварительно рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года в размере 19,57 рубля на акцию, сообщила компания. "Предварительно рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "Московская Биржа" в 2026 году принять решение о выплате по результатам 2025 года дивидендов по размещенным акциям ПАО "Московская Биржа".., определив следующий размер дивиденда по акциям ПАО "Московская Биржа": 19,57 рубля на одну обыкновенную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО "Московская Биржа"", - говорится в сообщении.

