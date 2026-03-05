Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года - 05.03.2026
Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года
Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года - 05.03.2026, ПРАЙМ
Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года
Наблюдательный совет Мосбиржи предварительно рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года в размере 19,57 рубля на акцию, сообщила компания. | 05.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Мосбиржи предварительно рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года в размере 19,57 рубля на акцию, сообщила компания. "Предварительно рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "Московская Биржа" в 2026 году принять решение о выплате по результатам 2025 года дивидендов по размещенным акциям ПАО "Московская Биржа".., определив следующий размер дивиденда по акциям ПАО "Московская Биржа": 19,57 рубля на одну обыкновенную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО "Московская Биржа"", - говорится в сообщении.
17:50 05.03.2026
 
Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года

Набсовет Мосбиржи рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года в 19,57 рубля на акцию

Мосбиржа
Мосбиржа
Мосбиржа. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Мосбиржи предварительно рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года в размере 19,57 рубля на акцию, сообщила компания.
"Предварительно рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "Московская Биржа" в 2026 году принять решение о выплате по результатам 2025 года дивидендов по размещенным акциям ПАО "Московская Биржа".., определив следующий размер дивиденда по акциям ПАО "Московская Биржа": 19,57 рубля на одну обыкновенную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО "Московская Биржа"", - говорится в сообщении.
ЭкономикаРынокФинансыМосбиржа
 
 
