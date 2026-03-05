https://1prime.ru/20260305/mosbirzha-868058378.html
Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года
2026-03-05T17:50+0300
экономика
рынок
финансы
мосбиржа
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Мосбиржи предварительно рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года в размере 19,57 рубля на акцию, сообщила компания. "Предварительно рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "Московская Биржа" в 2026 году принять решение о выплате по результатам 2025 года дивидендов по размещенным акциям ПАО "Московская Биржа".., определив следующий размер дивиденда по акциям ПАО "Московская Биржа": 19,57 рубля на одну обыкновенную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО "Московская Биржа"", - говорится в сообщении.
