https://1prime.ru/20260305/moshenniki-868028102.html

Мошенники стали выманивать смс-коды на маркетплейсах

Мошенники стали выманивать смс-коды на маркетплейсах - 05.03.2026, ПРАЙМ

Мошенники стали выманивать смс-коды на маркетплейсах

Мошенники стали выманивать смс-коды от личных кабинетов на маркетплейсах, чтобы вывести деньги с карт и оформить в рассрочку товары, выяснил корреспондент РИА... | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T00:48+0300

2026-03-05T00:48+0300

2026-03-05T00:48+0300

банки

финансы

технологии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868028102.jpg?1772660910

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мошенники стали выманивать смс-коды от личных кабинетов на маркетплейсах, чтобы вывести деньги с карт и оформить в рассрочку товары, выяснил корреспондент РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками банка, говорят об угрозе сбережениям и просят назвать "специальный код" для перевода средств на безопасный счет. При этом код не вызывает подозрений - обычно для доступа к банку приходит четырехзначный код, а вот для маркетплейса - шестизначный. Если его назвать, то мошенник получает доступ к аккаунту на маркетплейсе, в том числе к деньгам на личном счете. При этом он также может начать оформлять в рассрочку товары на маркетплейсе и заказать их на любой пункт выдачи. "Мошенники выбирают дорогой товар и оформляют его в рассрочку через внутренние сервисы маркетплейса. Товар получает мошенник (через пункт выдачи или курьера), а обязательство платить возникает у владельца аккаунта. Долг начинают взыскивать уже на следующий день после неоплаты первого платежа, часто - коллекторские агентства, которым переуступают такие долги", - пояснил эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава. Он посоветовал включить двухфакторную аутентификацию на всех маркетплейсах и привязанной почте, так как без кода из смс зайти в аккаунт будет нельзя. Также он рекомендует установить сложные пароли и самозапрет на кредиты через "Госуслуги". "Да, от сплитов он сейчас не спасает, но блокирует классические микрозаймы, которые мошенники тоже оформляют по украденным паспортным данным", - добавил он. Также обезопасить себя, по его словам, поможет подключение биометрии на "Госуслугах". "Это усложнит угон аккаунта, даже если пароль скомпрометирован. Регулярно проверяйте раздел "Заказы" и "Мои платежи" в личном кабинете", - уточнил Кучава. Если уже пострадали, то эксперт "Мошеловки" советует сразу идти в полицию и писать заявление, так как при взломе жертва не становится стороной договора, поскольку ее волеизъявления не было. "Получите талон-уведомление. Несите этот талон в службу поддержки маркетплейса и требуйте аннулировать задолженность. Платформа обязана доказать, что покупку совершили именно вы, а не мошенник. Не реагируйте на угрозы коллекторов про "три дня на оплату". Если ситуация расследуется полицией, требования незаконны", - заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, технологии