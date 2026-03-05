Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники стали выманивать смс-коды на маркетплейсах - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/moshenniki-868028102.html
Мошенники стали выманивать смс-коды на маркетплейсах
Мошенники стали выманивать смс-коды на маркетплейсах - 05.03.2026, ПРАЙМ
Мошенники стали выманивать смс-коды на маркетплейсах
Мошенники стали выманивать смс-коды от личных кабинетов на маркетплейсах, чтобы вывести деньги с карт и оформить в рассрочку товары, выяснил корреспондент РИА... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T00:48+0300
2026-03-05T00:48+0300
банки
финансы
технологии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868028102.jpg?1772660910
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мошенники стали выманивать смс-коды от личных кабинетов на маркетплейсах, чтобы вывести деньги с карт и оформить в рассрочку товары, выяснил корреспондент РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками банка, говорят об угрозе сбережениям и просят назвать "специальный код" для перевода средств на безопасный счет. При этом код не вызывает подозрений - обычно для доступа к банку приходит четырехзначный код, а вот для маркетплейса - шестизначный. Если его назвать, то мошенник получает доступ к аккаунту на маркетплейсе, в том числе к деньгам на личном счете. При этом он также может начать оформлять в рассрочку товары на маркетплейсе и заказать их на любой пункт выдачи. "Мошенники выбирают дорогой товар и оформляют его в рассрочку через внутренние сервисы маркетплейса. Товар получает мошенник (через пункт выдачи или курьера), а обязательство платить возникает у владельца аккаунта. Долг начинают взыскивать уже на следующий день после неоплаты первого платежа, часто - коллекторские агентства, которым переуступают такие долги", - пояснил эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава. Он посоветовал включить двухфакторную аутентификацию на всех маркетплейсах и привязанной почте, так как без кода из смс зайти в аккаунт будет нельзя. Также он рекомендует установить сложные пароли и самозапрет на кредиты через "Госуслуги". "Да, от сплитов он сейчас не спасает, но блокирует классические микрозаймы, которые мошенники тоже оформляют по украденным паспортным данным", - добавил он. Также обезопасить себя, по его словам, поможет подключение биометрии на "Госуслугах". "Это усложнит угон аккаунта, даже если пароль скомпрометирован. Регулярно проверяйте раздел "Заказы" и "Мои платежи" в личном кабинете", - уточнил Кучава. Если уже пострадали, то эксперт "Мошеловки" советует сразу идти в полицию и писать заявление, так как при взломе жертва не становится стороной договора, поскольку ее волеизъявления не было. "Получите талон-уведомление. Несите этот талон в службу поддержки маркетплейса и требуйте аннулировать задолженность. Платформа обязана доказать, что покупку совершили именно вы, а не мошенник. Не реагируйте на угрозы коллекторов про "три дня на оплату". Если ситуация расследуется полицией, требования незаконны", - заключил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, технологии
Банки, Финансы, Технологии
00:48 05.03.2026
 
Мошенники стали выманивать смс-коды на маркетплейсах

Эксперт Кучава: мошенники стали выманивать смс-коды, чтобы вывести деньги с карт

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мошенники стали выманивать смс-коды от личных кабинетов на маркетплейсах, чтобы вывести деньги с карт и оформить в рассрочку товары, выяснил корреспондент РИА Новости.
Мошенники представляются сотрудниками банка, говорят об угрозе сбережениям и просят назвать "специальный код" для перевода средств на безопасный счет. При этом код не вызывает подозрений - обычно для доступа к банку приходит четырехзначный код, а вот для маркетплейса - шестизначный.
Если его назвать, то мошенник получает доступ к аккаунту на маркетплейсе, в том числе к деньгам на личном счете. При этом он также может начать оформлять в рассрочку товары на маркетплейсе и заказать их на любой пункт выдачи.
"Мошенники выбирают дорогой товар и оформляют его в рассрочку через внутренние сервисы маркетплейса. Товар получает мошенник (через пункт выдачи или курьера), а обязательство платить возникает у владельца аккаунта. Долг начинают взыскивать уже на следующий день после неоплаты первого платежа, часто - коллекторские агентства, которым переуступают такие долги", - пояснил эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.
Он посоветовал включить двухфакторную аутентификацию на всех маркетплейсах и привязанной почте, так как без кода из смс зайти в аккаунт будет нельзя. Также он рекомендует установить сложные пароли и самозапрет на кредиты через "Госуслуги". "Да, от сплитов он сейчас не спасает, но блокирует классические микрозаймы, которые мошенники тоже оформляют по украденным паспортным данным", - добавил он.
Также обезопасить себя, по его словам, поможет подключение биометрии на "Госуслугах". "Это усложнит угон аккаунта, даже если пароль скомпрометирован. Регулярно проверяйте раздел "Заказы" и "Мои платежи" в личном кабинете", - уточнил Кучава.
Если уже пострадали, то эксперт "Мошеловки" советует сразу идти в полицию и писать заявление, так как при взломе жертва не становится стороной договора, поскольку ее волеизъявления не было.
"Получите талон-уведомление. Несите этот талон в службу поддержки маркетплейса и требуйте аннулировать задолженность. Платформа обязана доказать, что покупку совершили именно вы, а не мошенник. Не реагируйте на угрозы коллекторов про "три дня на оплату". Если ситуация расследуется полицией, требования незаконны", - заключил он.
 
БанкиФинансыТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала