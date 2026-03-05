https://1prime.ru/20260305/moshenniki-868042510.html

Россиянам в ОАЭ рассказали, как вычислить мошенника в чате

Россиянам в ОАЭ рассказали, как вычислить мошенника в чате - 05.03.2026, ПРАЙМ

Россиянам в ОАЭ рассказали, как вычислить мошенника в чате

Россиянам в ОАЭ следует с осторожностью относиться к сообщениям в чатах и предложениях об услугах, чтобы не стать жертвой мошенников, активизировавшихся на фоне | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T11:32+0300

2026-03-05T11:32+0300

2026-03-05T11:32+0300

мошенничество

россия

ближний восток

рф

сша

qiwi

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860929309_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_511e377d2c8d0c735ad16311ecafd312.jpg

ДУБАЙ, 5 мар - ПРАЙМ. Россиянам в ОАЭ следует с осторожностью относиться к сообщениям в чатах и предложениях об услугах, чтобы не стать жертвой мошенников, активизировавшихся на фоне эскалации на Ближнем Востоке, рассказали РИА Новости в самом популярном онлайн-сообществе граждан РФ в Эмиратах. ""Напишите в ЛС (личные сообщения - ред.)!", "В личку скину!", "Пишите, я не могу вам писать." - Это первые слова тех, кто потом пытается обмануть участников группы. Не всегда, но очень часто именно мошенники пытаются увести в личные сообщения", - рассказали агентству в сообществе "Русские в Дубае". Пользователям также посоветовали обращаться в поддержку групп или чатов в случае появления сомнений об источнике предложений услуг. "Не доверяйте тем, кто просит вас сделать предоплату за услугу или товар! Особенно если речь идёт о переводе денег на карту Qiwi или просто карту РФ. Лучше избегать таких. Идеальный вариант - платить при личной встрече", - добавили в сообществе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20260304/puin-868009526.html

https://1prime.ru/20260302/moshenniki-867948618.html

ближний восток

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ближний восток, рф, сша, qiwi, финансы