Россиянам в ОАЭ рассказали, как вычислить мошенника в чате

ДУБАЙ, 5 мар - ПРАЙМ. Россиянам в ОАЭ следует с осторожностью относиться к сообщениям в чатах и предложениях об услугах, чтобы не стать жертвой мошенников, активизировавшихся на фоне эскалации на Ближнем Востоке, рассказали РИА Новости в самом популярном онлайн-сообществе граждан РФ в Эмиратах. ""Напишите в ЛС (личные сообщения - ред.)!", "В личку скину!", "Пишите, я не могу вам писать." - Это первые слова тех, кто потом пытается обмануть участников группы. Не всегда, но очень часто именно мошенники пытаются увести в личные сообщения", - рассказали агентству в сообществе "Русские в Дубае". Пользователям также посоветовали обращаться в поддержку групп или чатов в случае появления сомнений об источнике предложений услуг. "Не доверяйте тем, кто просит вас сделать предоплату за услугу или товар! Особенно если речь идёт о переводе денег на карту Qiwi или просто карту РФ. Лучше избегать таких. Идеальный вариант - платить при личной встрече", - добавили в сообществе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
