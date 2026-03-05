Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам в ОАЭ рассказали, как вычислить мошенника в чате - 05.03.2026
Мошенничество
Россиянам в ОАЭ рассказали, как вычислить мошенника в чате
Россиянам в ОАЭ рассказали, как вычислить мошенника в чате
Россиянам в ОАЭ следует с осторожностью относиться к сообщениям в чатах и предложениях об услугах, чтобы не стать жертвой мошенников, активизировавшихся на фоне | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T11:32+0300
2026-03-05T11:32+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860929309_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_511e377d2c8d0c735ad16311ecafd312.jpg
ДУБАЙ, 5 мар - ПРАЙМ. Россиянам в ОАЭ следует с осторожностью относиться к сообщениям в чатах и предложениях об услугах, чтобы не стать жертвой мошенников, активизировавшихся на фоне эскалации на Ближнем Востоке, рассказали РИА Новости в самом популярном онлайн-сообществе граждан РФ в Эмиратах. ""Напишите в ЛС (личные сообщения - ред.)!", "В личку скину!", "Пишите, я не могу вам писать." - Это первые слова тех, кто потом пытается обмануть участников группы. Не всегда, но очень часто именно мошенники пытаются увести в личные сообщения", - рассказали агентству в сообществе "Русские в Дубае". Пользователям также посоветовали обращаться в поддержку групп или чатов в случае появления сомнений об источнике предложений услуг. "Не доверяйте тем, кто просит вас сделать предоплату за услугу или товар! Особенно если речь идёт о переводе денег на карту Qiwi или просто карту РФ. Лучше избегать таких. Идеальный вариант - платить при личной встрече", - добавили в сообществе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
11:32 05.03.2026
 
Россиянам в ОАЭ рассказали, как вычислить мошенника в чате

РИА Новости: россиянам в ОАЭ посоветовали не доверять сообщениям в чатах

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанк Дубай
 Дубай - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Дубай. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
ДУБАЙ, 5 мар - ПРАЙМ. Россиянам в ОАЭ следует с осторожностью относиться к сообщениям в чатах и предложениях об услугах, чтобы не стать жертвой мошенников, активизировавшихся на фоне эскалации на Ближнем Востоке, рассказали РИА Новости в самом популярном онлайн-сообществе граждан РФ в Эмиратах.
""Напишите в ЛС (личные сообщения - ред.)!", "В личку скину!", "Пишите, я не могу вам писать." - Это первые слова тех, кто потом пытается обмануть участников группы. Не всегда, но очень часто именно мошенники пытаются увести в личные сообщения", - рассказали агентству в сообществе "Русские в Дубае".
Пользователям также посоветовали обращаться в поддержку групп или чатов в случае появления сомнений об источнике предложений услуг.
"Не доверяйте тем, кто просит вас сделать предоплату за услугу или товар! Особенно если речь идёт о переводе денег на карту Qiwi или просто карту РФ. Лучше избегать таких. Идеальный вариант - платить при личной встрече", - добавили в сообществе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
