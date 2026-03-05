Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Родителям объяснили, как понять вовлеченность ребенка в мошенническую схему - 05.03.2026
Родителям объяснили, как понять вовлеченность ребенка в мошенническую схему
Родителям объяснили, как понять вовлеченность ребенка в мошенническую схему
Резкие перепады в настроении ребенка могут указывать на его вовлечение в мошеннические схемы, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве... | 05.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Резкие перепады в настроении ребенка могут указывать на его вовлечение в мошеннические схемы, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. "Мошенники все чаще используют подростков для участия в собственных схемах, в том числе в дропперстве - обналичивании похищенных денег. Молодые люди, увлеченные информационными технологиями, могут вовлекаться в совершение кибератак. Они часто попадаются из-за желания заработать легкие деньги или поддавшись авторитету взрослого друга. Изменения в финансах и поведении ребенка должны стать первыми тревожными сигналами. В данном случае обычно наблюдаются скрытность и перепады настроения. У подростка могут появиться дорогие товары или крупные суммы наличных, происхождение которых он не может объяснить", - сказал он. По словам Щербаченко, внезапное и необъяснимое обогащение подростка также может быть тревожным сигналом. Доцент предупредил, что мошенники стали чаще использовать подростков для участия в собственных схемах, в том числе в дропперстве - обналичивании похищенных денег. Молодые люди могут вовлекаться в совершение кибератак. Зачастую они попадаются из-за желания заработать легкие деньги или поддавшись авторитету старшего товарища. Первыми тревожными сигналами должны стать изменения в финансах и поведении ребенка, что сопровождается скрытностью и перепадами настроения. У подростка могут появиться дорогие товары или крупные суммы наличных, происхождение которых он не может объяснить. Щербаченко подчеркнул, что одним из признаков, указывающих на связь подростка с мошенниками, также является длительная переписка в мессенджере с неизвестными людьми, которые представляются коллегами. Кроме этого, по его словам, стоит обратить внимание на возможное появление множества банковских карт в галерее на телефоне. "Ребенок может начать использовать специфический сленг: "дроп" (человек, через которого проводят деньги), "залив" (поступление денег на карту), "обнал", "трафик" (перевод денег), "лошадка" (карта дроппера). Тревожный признак - внушительное количество банковских карт в распоряжении подростка, которые он либо покупает у друзей, либо берет в аренду", - добавил доцент. Помимо этого, Щербаченко заключил, что при появлении подобных признаков необходимо провести откровенный и спокойный разговор с подростком, а если возраст ребенка меньше 14 лет, то рекомендуется подключить СМС-уведомления по его банковским картам. Также важно рассказать о серьезных последствиях, связанных с участием в мошеннических схемах.
16:00 05.03.2026
 
Родителям объяснили, как понять вовлеченность ребенка в мошенническую схему

Доцент Щербаченко: перепады в настроении ребенка могут указывать на мошеннические схемы

Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Резкие перепады в настроении ребенка могут указывать на его вовлечение в мошеннические схемы, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.
"Мошенники все чаще используют подростков для участия в собственных схемах, в том числе в дропперстве - обналичивании похищенных денег. Молодые люди, увлеченные информационными технологиями, могут вовлекаться в совершение кибератак. Они часто попадаются из-за желания заработать легкие деньги или поддавшись авторитету взрослого друга. Изменения в финансах и поведении ребенка должны стать первыми тревожными сигналами. В данном случае обычно наблюдаются скрытность и перепады настроения. У подростка могут появиться дорогие товары или крупные суммы наличных, происхождение которых он не может объяснить", - сказал он.
По словам Щербаченко, внезапное и необъяснимое обогащение подростка также может быть тревожным сигналом.
Доцент предупредил, что мошенники стали чаще использовать подростков для участия в собственных схемах, в том числе в дропперстве - обналичивании похищенных денег. Молодые люди могут вовлекаться в совершение кибератак. Зачастую они попадаются из-за желания заработать легкие деньги или поддавшись авторитету старшего товарища. Первыми тревожными сигналами должны стать изменения в финансах и поведении ребенка, что сопровождается скрытностью и перепадами настроения. У подростка могут появиться дорогие товары или крупные суммы наличных, происхождение которых он не может объяснить.
Щербаченко подчеркнул, что одним из признаков, указывающих на связь подростка с мошенниками, также является длительная переписка в мессенджере с неизвестными людьми, которые представляются коллегами. Кроме этого, по его словам, стоит обратить внимание на возможное появление множества банковских карт в галерее на телефоне.
"Ребенок может начать использовать специфический сленг: "дроп" (человек, через которого проводят деньги), "залив" (поступление денег на карту), "обнал", "трафик" (перевод денег), "лошадка" (карта дроппера). Тревожный признак - внушительное количество банковских карт в распоряжении подростка, которые он либо покупает у друзей, либо берет в аренду", - добавил доцент.
Помимо этого, Щербаченко заключил, что при появлении подобных признаков необходимо провести откровенный и спокойный разговор с подростком, а если возраст ребенка меньше 14 лет, то рекомендуется подключить СМС-уведомления по его банковским картам. Также важно рассказать о серьезных последствиях, связанных с участием в мошеннических схемах.
