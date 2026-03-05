https://1prime.ru/20260305/mts-868054463.html

МТС планирует выйти на триллион рублей выручки в 2028 году

МТС планирует выйти на 1 триллион рублей выручки в 2028 году, следует из презентации компании. | 05.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. МТС планирует выйти на 1 триллион рублей выручки в 2028 году, следует из презентации компании. "Мы, конечно же, хотим "пробить" в ближайшем будущем триллион. Это не самоцель, но это лишь подтверждение, что мы движемся двухзначными темпами роста", - добавила гендиректор компании Инесса Галактионова. Согласно презентации, по итогам текущего года выручка компании планируется порядка 850 миллиардов рублей, а по итогам 2027 года - 900 миллиардов. Чистая прибыль МТС по МСФО по итогам прошлого года продемонстрировала снижение на 28%, до 35,3 миллиарда рублей. Выручка выросла на 14,7%, до 807,2 миллиарда.

технологии, бизнес, мтс