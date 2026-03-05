Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МТС планирует выйти на триллион рублей выручки в 2028 году
технологии
бизнес
мтс
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. МТС планирует выйти на 1 триллион рублей выручки в 2028 году, следует из презентации компании. "Мы, конечно же, хотим "пробить" в ближайшем будущем триллион. Это не самоцель, но это лишь подтверждение, что мы движемся двухзначными темпами роста", - добавила гендиректор компании Инесса Галактионова. Согласно презентации, по итогам текущего года выручка компании планируется порядка 850 миллиардов рублей, а по итогам 2027 года - 900 миллиардов. Чистая прибыль МТС по МСФО по итогам прошлого года продемонстрировала снижение на 28%, до 35,3 миллиарда рублей. Выручка выросла на 14,7%, до 807,2 миллиарда.
технологии, бизнес, мтс
Технологии, Бизнес, МТС
16:21 05.03.2026
 
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. МТС планирует выйти на 1 триллион рублей выручки в 2028 году, следует из презентации компании.
"Мы, конечно же, хотим "пробить" в ближайшем будущем триллион. Это не самоцель, но это лишь подтверждение, что мы движемся двухзначными темпами роста", - добавила гендиректор компании Инесса Галактионова.
Согласно презентации, по итогам текущего года выручка компании планируется порядка 850 миллиардов рублей, а по итогам 2027 года - 900 миллиардов.
Чистая прибыль МТС по МСФО по итогам прошлого года продемонстрировала снижение на 28%, до 35,3 миллиарда рублей. Выручка выросла на 14,7%, до 807,2 миллиарда.
МТС готов выйти на рынок 5G
10 февраля, 18:21
 
ТехнологииБизнесМТС
 
 
