https://1prime.ru/20260305/mts-868054463.html
МТС планирует выйти на триллион рублей выручки в 2028 году
МТС планирует выйти на триллион рублей выручки в 2028 году - 05.03.2026, ПРАЙМ
МТС планирует выйти на триллион рублей выручки в 2028 году
МТС планирует выйти на 1 триллион рублей выручки в 2028 году, следует из презентации компании. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T16:21+0300
2026-03-05T16:21+0300
2026-03-05T16:21+0300
технологии
бизнес
мтс
https://cdnn.1prime.ru/img/84024/20/840242061_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_46c28806f22a8d9014a68392b66ab51c.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. МТС планирует выйти на 1 триллион рублей выручки в 2028 году, следует из презентации компании. "Мы, конечно же, хотим "пробить" в ближайшем будущем триллион. Это не самоцель, но это лишь подтверждение, что мы движемся двухзначными темпами роста", - добавила гендиректор компании Инесса Галактионова. Согласно презентации, по итогам текущего года выручка компании планируется порядка 850 миллиардов рублей, а по итогам 2027 года - 900 миллиардов. Чистая прибыль МТС по МСФО по итогам прошлого года продемонстрировала снижение на 28%, до 35,3 миллиарда рублей. Выручка выросла на 14,7%, до 807,2 миллиарда.
https://1prime.ru/20260210/mts-867356268.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84024/20/840242061_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_86077c2b585033d09e905316048b6080.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, мтс
МТС планирует выйти на триллион рублей выручки в 2028 году
Галактионова: МТС планирует выйти на 1 триллион рублей выручки в 2028 году
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. МТС планирует выйти на 1 триллион рублей выручки в 2028 году, следует из презентации компании.
"Мы, конечно же, хотим "пробить" в ближайшем будущем триллион. Это не самоцель, но это лишь подтверждение, что мы движемся двухзначными темпами роста", - добавила гендиректор компании Инесса Галактионова.
Согласно презентации, по итогам текущего года выручка компании планируется порядка 850 миллиардов рублей, а по итогам 2027 года - 900 миллиардов.
Чистая прибыль МТС
по МСФО по итогам прошлого года продемонстрировала снижение на 28%, до 35,3 миллиарда рублей. Выручка выросла на 14,7%, до 807,2 миллиарда.
МТС готов выйти на рынок 5G