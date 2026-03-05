https://1prime.ru/20260305/nabiullina-868050343.html
Банк России не планирует новых программ поддержки малого и среднего бизнеса
Банк России не планирует новых программ поддержки малого и среднего бизнеса - 05.03.2026, ПРАЙМ
Банк России не планирует новых программ поддержки малого и среднего бизнеса
ЦБ РФ не планирует запускать новые программы поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T14:42+0300
2026-03-05T14:42+0300
2026-03-05T14:42+0300
финансы
банки
рф
эльвира набиуллина
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ не планирует запускать новые программы поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Новых программ поддержки малого и среднего бизнеса мы как Центральный банк не планируем, но некоторые инновации регулирования существующих программ у нас есть", - сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России. "Почему мы выступаем против новых программ, каких-то дополнительных, льготных, если это делается за счет средств Центрального банка? Это просто приведет к тому, что для всех остальных (кредитная - ред.) ставка будет выше, кто не подпадает под эти программы", - пояснила она. При этом она отметила, что ЦБ РФ не видит барьеров для того, чтобы выстраивать гибкие программы кредитования малого и среднего бизнеса.
https://1prime.ru/20260305/naibullina-868049604.html
https://1prime.ru/20260305/bank-868049170.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, рф, эльвира набиуллина, центральные банки
Финансы, Банки, РФ, Эльвира Набиуллина, центральные банки
Банк России не планирует новых программ поддержки малого и среднего бизнеса
Набиуллина: ЦБ не планирует запускать новые программы поддержки малого и среднего бизнеса