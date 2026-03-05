https://1prime.ru/20260305/nabiullina-868050343.html

Банк России не планирует новых программ поддержки малого и среднего бизнеса

Банк России не планирует новых программ поддержки малого и среднего бизнеса - 05.03.2026, ПРАЙМ

Банк России не планирует новых программ поддержки малого и среднего бизнеса

ЦБ РФ не планирует запускать новые программы поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T14:42+0300

2026-03-05T14:42+0300

2026-03-05T14:42+0300

финансы

банки

рф

эльвира набиуллина

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg

АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ не планирует запускать новые программы поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Новых программ поддержки малого и среднего бизнеса мы как Центральный банк не планируем, но некоторые инновации регулирования существующих программ у нас есть", - сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России. "Почему мы выступаем против новых программ, каких-то дополнительных, льготных, если это делается за счет средств Центрального банка? Это просто приведет к тому, что для всех остальных (кредитная - ред.) ставка будет выше, кто не подпадает под эти программы", - пояснила она. При этом она отметила, что ЦБ РФ не видит барьеров для того, чтобы выстраивать гибкие программы кредитования малого и среднего бизнеса.

https://1prime.ru/20260305/naibullina-868049604.html

https://1prime.ru/20260305/bank-868049170.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, эльвира набиуллина, центральные банки