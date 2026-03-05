Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.03.2026, ПРАЙМ
Банк России не планирует новых программ поддержки малого и среднего бизнеса
ЦБ РФ не планирует запускать новые программы поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 05.03.2026, ПРАЙМ
финансы
банки
рф
эльвира набиуллина
центральные банки
АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ не планирует запускать новые программы поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Новых программ поддержки малого и среднего бизнеса мы как Центральный банк не планируем, но некоторые инновации регулирования существующих программ у нас есть", - сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России. "Почему мы выступаем против новых программ, каких-то дополнительных, льготных, если это делается за счет средств Центрального банка? Это просто приведет к тому, что для всех остальных (кредитная - ред.) ставка будет выше, кто не подпадает под эти программы", - пояснила она. При этом она отметила, что ЦБ РФ не видит барьеров для того, чтобы выстраивать гибкие программы кредитования малого и среднего бизнеса.
финансы, банки, рф, эльвира набиуллина, центральные банки
Финансы, Банки, РФ, Эльвира Набиуллина, центральные банки
14:42 05.03.2026
 
Банк России не планирует новых программ поддержки малого и среднего бизнеса

Набиуллина: ЦБ не планирует запускать новые программы поддержки малого и среднего бизнеса

АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ не планирует запускать новые программы поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Новых программ поддержки малого и среднего бизнеса мы как Центральный банк не планируем, но некоторые инновации регулирования существующих программ у нас есть", - сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.
"Почему мы выступаем против новых программ, каких-то дополнительных, льготных, если это делается за счет средств Центрального банка? Это просто приведет к тому, что для всех остальных (кредитная - ред.) ставка будет выше, кто не подпадает под эти программы", - пояснила она.
При этом она отметила, что ЦБ РФ не видит барьеров для того, чтобы выстраивать гибкие программы кредитования малого и среднего бизнеса.
Финансы Банки РФ Эльвира Набиуллина центральные банки
 
 
