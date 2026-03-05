https://1prime.ru/20260305/nabiullina-868058947.html

ЦБ оценивает качество кредитов компаниям как хорошее, заявила Набиуллина

АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Банк России оценивает качество кредитов компаниям как хорошее, но в случае необходимости готов ужесточить регулирование в этой сфере, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается корпоративных кредитов, то качество кредитного портфеля в целом остается хорошим. Большинство заемщиков устойчиво, у банков достаточно капитала и резервов для покрытия возможных потерь по проблемным кредитам", – сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России. "Тем не менее нас, конечно, беспокоит возможность накопления рисков в будущем. Мы предпринимаем меры для того, чтобы этого избежать, упреждающие меры", - добавила она. Чтобы дополнительно стимулировать банки идти навстречу заемщикам, столкнувшимся с временными трудностями, ЦБ рекомендовал реструктурировать такие кредиты, продолжила Набиуллина. При этом если у заемщика реалистичный план финансового восстановления и он выполняет его, ЦБ разрешил банкам не формировать дополнительные резервы, указала она. ЦБ также придает значение тому, чтобы компании больше выходили на фондовый рынок, привлекали небанковское финансирование, привлекали не только заемное финансирование, но и капитал, добавила глава регулятора. По ее словам, это важно и для самих компаний, чтобы они могли сохранять свою устойчивость и приемлемый уровень долговой нагрузки, и для банков, чтобы у них не было чрезмерного роста концентрации требований к отдельным заемщикам. "Вы знаете, что мы с 1 марта повысили макропруденциальную надбавку на новые кредиты крупным заемщикам, которые уже имеют повышенную долговую нагрузку, и готовы будем повышать эту надбавку, если долг крупных закредитованных компаний и дальше продолжит быстро расти за счет банковского финансирования", – подчеркнула Набиуллина.

