Набиуллина заявила о спаде волны роста инфляции

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Ускорение инфляции в январе в РФ было ожидаемым, но "волна" роста инфляции уже спадает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Данные по январю, вы видите, что у нас произошло ожидаемое ускорение роста цен, связанное с увеличением налогов, но потом мы видим, что вот эта волна роста инфляции начала спадать", – сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России. Набиуллина отметила, что ценовые ожидания компаний в январе – после повышения НДС – сначала ожидаемо выросли, но потом начали снижаться. "Что касается февральских данных, у нас еще нет полных данных. Есть недельные данные, они неполные. Но мы видим предварительно, что нет какого-то ускорения инфляции по сравнению с январем. Уже начало происходить замедление инфляции со второй половины января", – добавила глава регулятора. ЦБ в феврале отмечал, что месячный рост цен в январе ускорился преимущественно за счет разовых факторов. Речь идет об ожидаемом переносе повышения НДС в цены и росте цен в отдельных волатильных компонентах. Кроме того, с начала года из-за повышения акцизов быстрее росли цены на бензин, табак и алкоголь, отмечала Набиуллина по итогам прошлого заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке. По данным Росстата инфляция в России в январе 2026 года составила в месячном выражении 1,62% после 0,32% в декабре. Показатель в годовом выражении увеличился до 6% после 5,59% в декабре. По состоянию на 2 марта инфляция в годовом выражении замедлилась до 5,72% после 5,81% на 24 февраля.
