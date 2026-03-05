Набиуллина заявила о спаде волны роста инфляции

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-05T20:22+0300
2026-03-05T20:22+0300
финансы
мировая экономика
рф
эльвира набиуллина
банк россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864651032_0:76:3185:1867_1920x0_80_0_0_283600da09172b2bf06ac0c1cc7fd6b0.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Ускорение инфляции в январе в РФ было ожидаемым, но "волна" роста инфляции уже спадает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Данные по январю, вы видите, что у нас произошло ожидаемое ускорение роста цен, связанное с увеличением налогов, но потом мы видим, что вот эта волна роста инфляции начала спадать", – сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России. Набиуллина отметила, что ценовые ожидания компаний в январе – после повышения НДС – сначала ожидаемо выросли, но потом начали снижаться. "Что касается февральских данных, у нас еще нет полных данных. Есть недельные данные, они неполные. Но мы видим предварительно, что нет какого-то ускорения инфляции по сравнению с январем. Уже начало происходить замедление инфляции со второй половины января", – добавила глава регулятора. ЦБ в феврале отмечал, что месячный рост цен в январе ускорился преимущественно за счет разовых факторов. Речь идет об ожидаемом переносе повышения НДС в цены и росте цен в отдельных волатильных компонентах. Кроме того, с начала года из-за повышения акцизов быстрее росли цены на бензин, табак и алкоголь, отмечала Набиуллина по итогам прошлого заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке. По данным Росстата инфляция в России в январе 2026 года составила в месячном выражении 1,62% после 0,32% в декабре. Показатель в годовом выражении увеличился до 6% после 5,59% в декабре. По состоянию на 2 марта инфляция в годовом выражении замедлилась до 5,72% после 5,81% на 24 февраля.
финансы, мировая экономика, рф, эльвира набиуллина, банк россия, росстат
Финансы, Мировая экономика, РФ, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Росстат
20:22 05.03.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Ускорение инфляции в январе в РФ было ожидаемым, но "волна" роста инфляции уже спадает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Данные по январю, вы видите, что у нас произошло ожидаемое ускорение роста цен, связанное с увеличением налогов, но потом мы видим, что вот эта волна роста инфляции начала спадать", – сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.
Набиуллина отметила, что ценовые ожидания компаний в январе – после повышения НДС – сначала ожидаемо выросли, но потом начали снижаться.
"Что касается февральских данных, у нас еще нет полных данных. Есть недельные данные, они неполные. Но мы видим предварительно, что нет какого-то ускорения инфляции по сравнению с январем. Уже начало происходить замедление инфляции со второй половины января", – добавила глава регулятора.
ЦБ в феврале отмечал, что месячный рост цен в январе ускорился преимущественно за счет разовых факторов. Речь идет об ожидаемом переносе повышения НДС в цены и росте цен в отдельных волатильных компонентах. Кроме того, с начала года из-за повышения акцизов быстрее росли цены на бензин, табак и алкоголь, отмечала Набиуллина по итогам прошлого заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.
По данным Росстата инфляция в России в январе 2026 года составила в месячном выражении 1,62% после 0,32% в декабре. Показатель в годовом выражении увеличился до 6% после 5,59% в декабре. По состоянию на 2 марта инфляция в годовом выражении замедлилась до 5,72% после 5,81% на 24 февраля.
Телефон в руках - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Эксперт рассказал, как обезопасить операции через платежные QR-коды
18:53
 
ФинансыМировая экономикаРФЭльвира Набиуллинабанк РоссияРосстат
 
 
