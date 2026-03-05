https://1prime.ru/20260305/naibullina-868049604.html
Набиуллина предложила расширить ответственность за операции с криптовалютой
АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - ПРАЙМ. Ответственность за операции с криптовалютой вне "белой" сферы должна быть введена в России, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Для обеления экономики предлагается закрепить в антиотмывочном законодательстве обязанность банков устанавливать ИНН физических лиц и открытие банковских счетов и электронных кошельков... Важным для обеления экономики является и легализация криптовалюты, введение ответственности за операции вне сферы регулирования", - сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.
