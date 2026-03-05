https://1prime.ru/20260305/naibullina-868049604.html

Набиуллина предложила расширить ответственность за операции с криптовалютой

Набиуллина предложила расширить ответственность за операции с криптовалютой - 05.03.2026, ПРАЙМ

Набиуллина предложила расширить ответственность за операции с криптовалютой

Ответственность за операции с криптовалютой вне "белой" сферы должна быть введена в России, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T14:17+0300

2026-03-05T14:17+0300

2026-03-05T14:17+0300

экономика

финансы

банки

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/83393/15/833931550_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_093942e28f3eb66ba12de860119fb90f.jpg

АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - ПРАЙМ. Ответственность за операции с криптовалютой вне "белой" сферы должна быть введена в России, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Для обеления экономики предлагается закрепить в антиотмывочном законодательстве обязанность банков устанавливать ИНН физических лиц и открытие банковских счетов и электронных кошельков... Важным для обеления экономики является и легализация криптовалюты, введение ответственности за операции вне сферы регулирования", - сказала она на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.

https://1prime.ru/20260305/bank-868049170.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, эльвира набиуллина