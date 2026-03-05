“Готовьте документы”. Новые правила для тех, кто пользуется наличными

https://1prime.ru/20260305/nalichnye-868012433.html

Операции с наличными деньгами в течение последнего года усложнились из-за борьбы с мошенничеством. Как теперь лучше их совершать и что делать, чтобы не попасть... | 05.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Операции с наличными деньгами в течение последнего года усложнились из-за борьбы с мошенничеством. Как теперь лучше их совершать и что делать, чтобы не попасть под блокировки, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.1 апреля 2025 года был подписан Федеральный закон № 41-ФЗ, который изменил правила безопасности при проведении банковских операций (разные его статьи имеют разные сроки вступления в силу).“Так что уже несколько месяцев действуют различные ограничения на снятие наличных, а также имеется возможность временной блокировки ваших операций, если система выявит что-то подозрительное. Эти меры, разработанные законодательными органами совместно с Банком России, призваны лучше защитить деньги граждан от действий мошенников”, - указала она.Существуют два основных механизма ограничения операций, связанных со снятием наличных. Временное ограничение может вводиться на срок до 48 часов при подозрении, что операция совершается без согласия клиента. Это подозрение формируется на основе анализа транзакций, включая критерии, установленные Банком России, а также статьей 858 Гражданского кодекса РФ, которая позволяет банку приостанавливать операции в целях защиты клиента.Что сюда относится? Перечислим некоторые признаки:В этих случаях устанавливается ограничение на снятие наличных – не более 50 тысяч рублей в сутки (действует оно, как мы помним, 48 часов). При этом банк должен уведомить клиента о причинах такого ограничения.Однако жизненные ситуации бывают разными, и порой мы можем снимать наличные не по привычной схеме. Чтобы развеять сомнения банка (обязанного сомневаться по закону), можно предложить следующее. Если вы собираетесь совершить операцию по снятию или внесению наличных на крупную сумму в необычное время, лучше уведомить банк заранее – например, через личный кабинет. А если сумма совсем крупная, хорошо при этом иметь документы, объясняющие цель вашей банковской операции.С 1 января список признаков (критериев) мошенничества пополнился еще шестью – в соответствии с приказом Банка России от 05.11.2025 № ОД-2506. При наличии хотя бы одного из этих признаков банк обязан приостановить операции по счету клиента.А есть еще постоянное ограничение – для счетов, внесенных в базу данных Банка России "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента". В этом случае для снятия блокировки (или лимита в 100 тысяч рублей в месяц на онлайн-переводы/снятие наличных в банкомате) нужно судебное решение или удаление счета из данного "черного списка".Следует обратить внимание, что с 1 марта блокировка начинает применяться также в случае, если сведения о получателе денег содержатся в государственной информационной системе противодействия правонарушениям, которые совершаются с использованием информационных и коммуникационных технологий.Не следует забывать, что всегда можно прийти в офис банка, предъявить паспорт и совершить операцию с наличными через кассу. Ограничения действуют только для онлайн-переводов. На своем сайте регулятор обновляет информацию, касающуюся этих моментов. Ознакомиться с ней можно на странице "Блокировка карт" раздела "Вопросы и ответы – Информационная безопасность", заключила Татьяна Белянчикова.

