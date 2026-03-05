https://1prime.ru/20260305/naprjazhennost-868031107.html

Эксперт: геополитическая напряженность может укрепить позиции Дубая

Эксперт: геополитическая напряженность может укрепить позиции Дубая

2026-03-05T03:28+0300

экономика

россия

сша

иран

израиль

ТОКИО, 5 мар — ПРАЙМ, Екатерина Плясункова. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке может не ослабить, а напротив, укрепить позиции Дубая как "тихой гавани" для капитала, заявил РИА Новости японский предприниматель в сфере недвижимости, генеральный директор Дубайского исследовательского института Соси Като. "Мы считаем, что вероятность того, что нынешняя ситуация окажет серьёзное влияние на рынок недвижимости Дубая, невелика", — отметил он. По словам Като, "удары были ограничены военными целями, и прямого воздействия на городские функции Дубая или повседневную жизнь его жителей подтверждено не было". Эксперт напомнил, что исторически кризисы в регионе часто сопровождались притоком капитала в эмират. К примеру, как подчеркнул предприниматель, после войны в Ираке в 2003 году приток капитала в Дубай ускорился, а уже через год рост ВВП составил 16,7%. Кроме этого, после конфликта между Ираном и Израилем в 2025 году объем сделок с недвижимостью достиг рекордных 917 миллиарда дирхамов (249,7 миллиарда долларов). "Таким образом, геополитические риски скорее усиливали позицию Дубая как "тихой гавани", - пояснил собеседник РИА Новости. При этом бизнесмен не исключил, что в краткосрочной перспективе возможно временное снижение объёма сделок. "Однако в средне- и долгосрочной перспективе интерес иностранных инвесторов, вероятно, ещё больше возрастёт", - заключил Като. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

