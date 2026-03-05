Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть ускорили рост вечером - 05.03.2026
Мировые цены на нефть ускорили рост вечером
экономика
рынок
ближний восток
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост в четверг вечером, американская марка WTI дорожает уже на 6%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.11 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 3,98% относительно предыдущего закрытия - до 84,64 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 6,23%, до 79,33 доллара. Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Аналитики отмечают, что удары по нефтяной инфраструктуре и опасения длительных перебоев в поставках сырья вызывают резкие скачки цен. "Если мы увидим еще один успешный удар по нефтяному танкеру или инфраструктуре, если сбои (в поставках нефти - ред.) будут продолжительными, цены могут снова резко взлететь", - цитирует агентство Блумберг старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву (Priyanka Sachdeva).
Экономика, Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
19:38 05.03.2026 (обновлено: 19:39 05.03.2026)
 
Мировые цены на нефть ускорили рост вечером

Мировые цены на нефть ускорили рост вечером, WTI дорожает на 6%

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост в четверг вечером, американская марка WTI дорожает уже на 6%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.11 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 3,98% относительно предыдущего закрытия - до 84,64 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 6,23%, до 79,33 доллара.
Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Аналитики отмечают, что удары по нефтяной инфраструктуре и опасения длительных перебоев в поставках сырья вызывают резкие скачки цен.
"Если мы увидим еще один успешный удар по нефтяному танкеру или инфраструктуре, если сбои (в поставках нефти - ред.) будут продолжительными, цены могут снова резко взлететь", - цитирует агентство Блумберг старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву (Priyanka Sachdeva).
