Мировые цены на нефть ускорили рост вечером

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост в четверг вечером, американская марка WTI дорожает уже на 6%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.11 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 3,98% относительно предыдущего закрытия - до 84,64 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 6,23%, до 79,33 доллара. Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Аналитики отмечают, что удары по нефтяной инфраструктуре и опасения длительных перебоев в поставках сырья вызывают резкие скачки цен. "Если мы увидим еще один успешный удар по нефтяному танкеру или инфраструктуре, если сбои (в поставках нефти - ред.) будут продолжительными, цены могут снова резко взлететь", - цитирует агентство Блумберг старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву (Priyanka Sachdeva).
