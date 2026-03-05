https://1prime.ru/20260305/niderlandy-868059408.html

В Нидерландах вспыхнули дискуссии о сохранении собственной добычи газа

ГААГА, 5 мар - ПРАЙМ. В Нидерландах вспыхнули дискуссии о возможности сохранения собственной добычи газа на месторождении в Гронингене на фоне конфликта на Ближнем Востоке: правая партия JA21 уже подготовила соответствующий законопроект. "JA21 работает над законопроектом под названием "Спасите наш газ". Эта законодательная поправка предотвратит окончательное закрытие наших газовых скважин", - говорится в заявлении партии в Х. Отмечается, что Нидерланды становятся все более зависимыми от СПГ из-за рубежа, который поступает из таких стран, как США, Катар и Россия. "И в то время как нынешняя геополитическая ситуация еще больше подрывает нашу безопасность поставок, мы разрушаем собственное энергоснабжение. Ошибка века. Сохраним наши газовые скважины открытыми!" - призывает партия. Это предложение поддержала крайне правая Партия свободы (PVV) при условии, что добыча газа будет осуществляться только в случае чрезвычайной ситуации и только для Нидерландов, а не для экспорта в остальные страны ЕС. "В нынешней геополитической ситуации разумно сохранять наши собственные газовые скважины в качестве экстренного резерва", - написал лидер партии Герт Вилдерс в Х. Правая партия "Форум за демократию" (FvD) также считает целесообразными оставить добычу газа в Гронингене. "Газовое месторождение в Гронингене имеет решающее значение для доступного и надежного энергоснабжения", - говорится в сообщении партии в Х. Добыча газа на крупнейшем в Европе месторождении в Гронингене прекратилась с 1 октября 2023 года. Гигантское газовое месторождение в Гронингене на севере Нидерландов было открыто в 1959 году, его разработка началась в 1963 году. Начальные извлекаемые запасы газа месторождения составляли 2,9 триллиона кубометров. На протяжении многих лет месторождение являлось основным источником газоснабжения северо-западной Европы, однако из-за многочисленных землетрясений в провинции в 1990-х годах голландские власти решили постепенно ограничивать добычу на месторождении.

