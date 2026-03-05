Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия вырос на 3,76%

https://1prime.ru/20260305/nikkei-868031803.html
ТОКИО, 5 мар - ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов в четверг взлетел на 3,76%, отыграв падение накануне на фоне эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.
Так, в течение первых 15 минут с открытия торгов индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, вырос на 2 041,23 пункта, до отметки в 56 286,77 пункта.
