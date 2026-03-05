Опрос показал, сколько россиян сталкивались с дипфейками

https://1prime.ru/20260305/opros-868031289.html

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Более 40% россиян в 2026 году сталкивались в той или иной форме с дипфейками, при этом в 38% случаев мошенники сгенерировали видео с близким человеком жертвы, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Всего 42% опрошенных сообщили, что сталкивались в той или иной форме с дипфейками в 2026 году, при этом в 38% случаев мошенники сгенерировали видео с близким человеком жертвы. Фейковые видео с коллегами получили 24% респондентов, а 22% - дипфейки с представителями ведомств и госструктур. В остальных ситуациях (16%) пользователям приходили видео, где были подделаны личности лидеров мнений и звезд", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более двух тысяч пользователей сервиса. Согласно результатам исследования, большинство россиян (89%) знают о том, что создаваемые с помощью искусственного интеллекта видео - дипфейки - часто используются финансовыми мошенниками, в том числе для применения методов социальной инженерии. Так, 67% респондентов позаботились о безопасности наиболее уязвимых членов семьи и предупредили их об опасности таких видео. При этом каждый пятый опрошенный (21%) показал примеры дипфейков родителям и старшим родственникам, а каждый десятый - установил им двухфакторную аутентификацию. "Практически четверть респондентов (24%) рассказали об уловках мошенников с использованием созданных ИИ видео своим детям. А 13% участников опроса поделились, что придумали семьей кодовое слово, которое в случае сомнений позволит им распознать друг друга", - уточняется в материалах. Однако 22% пользователей пока не успели предупредить родственников об опасностях дипфейков, но займутся этим вопросом. Порядка 9% респондентов сами выразили неуверенность в том, что смогут отличить реальные видео от дипфейков, говорится в материалах. "Искусственный интеллект сегодня не только улучшает пользовательский опыт россиян, но и создает вызовы в части их финансовой безопасности. Распространение дипфейков в схемах мошенников - яркий тому пример. Несмотря на то что цифровая грамотность соотечественников растет, важно, чтобы просвещение пользователей было задачей каждого участника рынка, в особенности когда дело касается уязвимых слоев населения", - прокомментировал исполнительный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ярослав Баджурак.

