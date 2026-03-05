Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян готовы потратить на подарки к 8 марта - 05.03.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян готовы потратить на подарки к 8 марта
Опрос показал, сколько россиян готовы потратить на подарки к 8 марта - 05.03.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян готовы потратить на подарки к 8 марта
Подарки к 8 марта готовят 72% россиян, из них 30% готовы потратить до 1 тысячи рублей и столько же - до 3 тысяч рублей, подсчитала для РИА Новости компания... | 05.03.2026, ПРАЙМ
бизнес, общество , ашан
Бизнес, Общество , Ашан
06:48 05.03.2026
 
Опрос показал, сколько россиян готовы потратить на подарки к 8 марта

"Ашан": 72% россиян готовят подарки к 8 марта

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Подарки к 8 марта готовят 72% россиян, из них 30% готовы потратить до 1 тысячи рублей и столько же - до 3 тысяч рублей, подсчитала для РИА Новости компания "Ашан".
"Примерно 72% респондентов планируют подготовить подарки для близких в честь 8 марта, тогда как 28% не намерены этого делать. Что касается стоимости подарка, 60% респондентов стремятся быть сдержанными в праздничных тратах и выбирают подарок до 3 тысяч рублей", - говорится в исследовании ритейлера, в котором приняли участие более 4,5 тысяч россиян.
При этом около 22% опрошенных готовы потратить до 5 тысяч рублей, и только 18% - более 5 тысяч рублей.
Среди самых желанных подарков россияне выделяют подарок-впечатление - например, поход в ресторан, театр или спа. Цветы выбрали 24% опрошенных, а подарочный сертификат или деньги – 20%.
Менее популярными оказались косметические средства, бытовая техника, товары для дома, сладости и продукты, а также аксессуары и предметы гардероба.
 
