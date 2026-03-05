Опрос показал, сколько россиян готовы потратить на подарки к 8 марта

https://1prime.ru/20260305/opros-868035162.html

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Подарки к 8 марта готовят 72% россиян, из них 30% готовы потратить до 1 тысячи рублей и столько же - до 3 тысяч рублей, подсчитала для РИА Новости компания "Ашан". "Примерно 72% респондентов планируют подготовить подарки для близких в честь 8 марта, тогда как 28% не намерены этого делать. Что касается стоимости подарка, 60% респондентов стремятся быть сдержанными в праздничных тратах и выбирают подарок до 3 тысяч рублей", - говорится в исследовании ритейлера, в котором приняли участие более 4,5 тысяч россиян. При этом около 22% опрошенных готовы потратить до 5 тысяч рублей, и только 18% - более 5 тысяч рублей. Среди самых желанных подарков россияне выделяют подарок-впечатление - например, поход в ресторан, театр или спа. Цветы выбрали 24% опрошенных, а подарочный сертификат или деньги – 20%. Менее популярными оказались косметические средства, бытовая техника, товары для дома, сладости и продукты, а также аксессуары и предметы гардероба.

