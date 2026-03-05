https://1prime.ru/20260305/oracle-868063602.html
Oracle в марте планирует сократить тысячи рабочих мест, пишут СМИ
Oracle в марте планирует сократить тысячи рабочих мест, пишут СМИ - 05.03.2026, ПРАЙМ
Oracle в марте планирует сократить тысячи рабочих мест, пишут СМИ
Американская компания Oracle в марте планирует сократить тысячи рабочих мест на фоне повышения затрат на расширение своих центров обработки данных, сообщило... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T22:17+0300
2026-03-05T22:17+0300
2026-03-05T22:17+0300
бизнес
техас
oracle
https://cdnn.1prime.ru/img/82868/02/828680266_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_865689822850dfbdfd550d6c9f62d450.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Американская компания Oracle в марте планирует сократить тысячи рабочих мест на фоне повышения затрат на расширение своих центров обработки данных, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Oracle Corp планирует сократить тысячи рабочих мест в рамках мер по преодолению кризиса ликвидности, вызванного масштабным расширением центров обработки данных для искусственного интеллекта", - пишет агентство. Как указывают собеседники агентства, меры затронут все подразделения компании и могут быть осуществлены уже в марте. Также отмечается, что сокращения коснутся категории должностей, которые, по прогнозам Oracle, станут менее востребованными в связи с развитием искусственного интеллекта. Компания на этой неделе также сообщила, что пересмотрит многие открытые вакансии в своем подразделении облачных технологий, что фактически замедлит или заморозит процесс найма, добавляет агентство. Компания работает над расширением своих центров обработки данных для обеспечения работы искусственного интеллекта таких клиентов, как OpenAI. Согласно данным Блумберга, расходы Oracle на эти преобразования начнут окупаться только в 2030 году. Oracle основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.
https://1prime.ru/20260305/usa-868055839.html
техас
бизнес, техас, oracle
Oracle в марте планирует сократить тысячи рабочих мест, пишут СМИ
Bloomberg: американская Oracle в марте планирует сократить тысячи рабочих мест
