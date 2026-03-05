Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Oracle в марте планирует сократить тысячи рабочих мест, пишут СМИ - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/oracle-868063602.html
Oracle в марте планирует сократить тысячи рабочих мест, пишут СМИ
Oracle в марте планирует сократить тысячи рабочих мест, пишут СМИ - 05.03.2026, ПРАЙМ
Oracle в марте планирует сократить тысячи рабочих мест, пишут СМИ
Американская компания Oracle в марте планирует сократить тысячи рабочих мест на фоне повышения затрат на расширение своих центров обработки данных, сообщило... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T22:17+0300
2026-03-05T22:17+0300
бизнес
техас
oracle
https://cdnn.1prime.ru/img/82868/02/828680266_0:0:2501:1406_1920x0_80_0_0_865689822850dfbdfd550d6c9f62d450.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Американская компания Oracle в марте планирует сократить тысячи рабочих мест на фоне повышения затрат на расширение своих центров обработки данных, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Oracle Corp планирует сократить тысячи рабочих мест в рамках мер по преодолению кризиса ликвидности, вызванного масштабным расширением центров обработки данных для искусственного интеллекта", - пишет агентство. Как указывают собеседники агентства, меры затронут все подразделения компании и могут быть осуществлены уже в марте. Также отмечается, что сокращения коснутся категории должностей, которые, по прогнозам Oracle, станут менее востребованными в связи с развитием искусственного интеллекта. Компания на этой неделе также сообщила, что пересмотрит многие открытые вакансии в своем подразделении облачных технологий, что фактически замедлит или заморозит процесс найма, добавляет агентство. Компания работает над расширением своих центров обработки данных для обеспечения работы искусственного интеллекта таких клиентов, как OpenAI. Согласно данным Блумберга, расходы Oracle на эти преобразования начнут окупаться только в 2030 году. Oracle основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.
https://1prime.ru/20260305/usa-868055839.html
техас
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82868/02/828680266_0:0:1875:1406_1920x0_80_0_0_c0b8028c05347a6dd2b903561a778b80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, техас, oracle
Бизнес, ТЕХАС, Oracle
22:17 05.03.2026
 
Oracle в марте планирует сократить тысячи рабочих мест, пишут СМИ

Bloomberg: американская Oracle в марте планирует сократить тысячи рабочих мест

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники офиса
Сотрудники офиса - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Сотрудники офиса. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Американская компания Oracle в марте планирует сократить тысячи рабочих мест на фоне повышения затрат на расширение своих центров обработки данных, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Oracle Corp планирует сократить тысячи рабочих мест в рамках мер по преодолению кризиса ликвидности, вызванного масштабным расширением центров обработки данных для искусственного интеллекта", - пишет агентство.
Как указывают собеседники агентства, меры затронут все подразделения компании и могут быть осуществлены уже в марте. Также отмечается, что сокращения коснутся категории должностей, которые, по прогнозам Oracle, станут менее востребованными в связи с развитием искусственного интеллекта.
Компания на этой неделе также сообщила, что пересмотрит многие открытые вакансии в своем подразделении облачных технологий, что фактически замедлит или заморозит процесс найма, добавляет агентство.
Компания работает над расширением своих центров обработки данных для обеспечения работы искусственного интеллекта таких клиентов, как OpenAI. Согласно данным Блумберга, расходы Oracle на эти преобразования начнут окупаться только в 2030 году.
Oracle основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
В США в феврале уволили свыше шести тысяч сотрудников
16:57
 
БизнесТЕХАСOracle
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала