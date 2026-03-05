https://1prime.ru/20260305/orban-868057817.html

Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной, заявил Орбан

Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной, заявил Орбан - 05.03.2026, ПРАЙМ

Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной, заявил Орбан

Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой "Дружбы" и победит Киев силой, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T17:34+0300

2026-03-05T17:34+0300

2026-03-05T17:34+0300

венгрия

украина

киев

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569826_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a86b03f0eb9dc2d4c58d263c00308b9e.jpg

БУДАПЕШТ, 5 мар - ПРАЙМ. Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой "Дружбы" и победит Киев силой, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "У нас есть политические и финансовые средства, и с их помощью мы будем оказывать на украинцев безоговорочное давление, чтобы они как можно скорее возобновили работу нефтепровода "Дружба". Хочу ясно дать понять, что тут мы победим, и победим силой", - сказал Орбан, выступая на заседании Торгово-промышленной палаты Венгрии. Венгерский премьер добавил, что страна не будет заключать никаких пактов, никаких компромиссов, а победим Украину. Венгрия прорвет нефтяную блокаду и заставит украинцев возобновить поставки. Не путем сделки, не путем соглашения, не путем компромисса, а силой, подчеркнул Орбан.

https://1prime.ru/20260303/putin-867974651.html

венгрия

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, украина, киев, виктор орбан