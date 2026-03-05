Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной, заявил Орбан - 05.03.2026, ПРАЙМ
Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной, заявил Орбан
Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной, заявил Орбан - 05.03.2026, ПРАЙМ
Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной, заявил Орбан
Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой "Дружбы" и победит Киев силой, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T17:34+0300
2026-03-05T17:34+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569826_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a86b03f0eb9dc2d4c58d263c00308b9e.jpg
БУДАПЕШТ, 5 мар - ПРАЙМ. Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой "Дружбы" и победит Киев силой, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "У нас есть политические и финансовые средства, и с их помощью мы будем оказывать на украинцев безоговорочное давление, чтобы они как можно скорее возобновили работу нефтепровода "Дружба". Хочу ясно дать понять, что тут мы победим, и победим силой", - сказал Орбан, выступая на заседании Торгово-промышленной палаты Венгрии. Венгерский премьер добавил, что страна не будет заключать никаких пактов, никаких компромиссов, а победим Украину. Венгрия прорвет нефтяную блокаду и заставит украинцев возобновить поставки. Не путем сделки, не путем соглашения, не путем компромисса, а силой, подчеркнул Орбан.
венгрия, украина, киев, виктор орбан
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Киев, Виктор Орбан
17:34 05.03.2026
 
Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной, заявил Орбан

Орбан: Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной из-за блокады "Дружбы"

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© AP Photo / Denes Erdos
БУДАПЕШТ, 5 мар - ПРАЙМ. Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой "Дружбы" и победит Киев силой, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"У нас есть политические и финансовые средства, и с их помощью мы будем оказывать на украинцев безоговорочное давление, чтобы они как можно скорее возобновили работу нефтепровода "Дружба". Хочу ясно дать понять, что тут мы победим, и победим силой", - сказал Орбан, выступая на заседании Торгово-промышленной палаты Венгрии.
Венгерский премьер добавил, что страна не будет заключать никаких пактов, никаких компромиссов, а победим Украину. Венгрия прорвет нефтяную блокаду и заставит украинцев возобновить поставки. Не путем сделки, не путем соглашения, не путем компромисса, а силой, подчеркнул Орбан.
Путин отметил позицию Венгрии по урегулированию на Украине
Путин отметил позицию Венгрии по урегулированию на Украине
3 марта, 15:20
 
