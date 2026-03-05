https://1prime.ru/20260305/orban-868057817.html
Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной, заявил Орбан
БУДАПЕШТ, 5 мар - ПРАЙМ. Венгрия не пойдет на компромиссы с Украиной в связи с блокадой "Дружбы" и победит Киев силой, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "У нас есть политические и финансовые средства, и с их помощью мы будем оказывать на украинцев безоговорочное давление, чтобы они как можно скорее возобновили работу нефтепровода "Дружба". Хочу ясно дать понять, что тут мы победим, и победим силой", - сказал Орбан, выступая на заседании Торгово-промышленной палаты Венгрии. Венгерский премьер добавил, что страна не будет заключать никаких пактов, никаких компромиссов, а победим Украину. Венгрия прорвет нефтяную блокаду и заставит украинцев возобновить поставки. Не путем сделки, не путем соглашения, не путем компромисса, а силой, подчеркнул Орбан.
