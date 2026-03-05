https://1prime.ru/20260305/orban-868065157.html

Новая выходка Зеленского против Орбана возмутила Францию

2026-03-05T23:47+0300

2026-03-05T23:47+0300

2026-03-05T23:47+0300

в мире

украина

венгрия

франция

виктор орбан

владимир зеленский

мид

всу

ес

петер сийярто

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569826_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a86b03f0eb9dc2d4c58d263c00308b9e.jpg

МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал полностью прекратить поддержку Украины после угроз Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом он написал в соцсети X.Ранее Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от Евросоюза, предположительно обращаясь к венгерскому премьеру."Стоп! Ни одного евро, никакого оружия, ни одного французского солдата для этого бандита и этой страны!" — заявил в ответ на это Филиппо.В конце января Киев прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В ответ Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала выделение ей кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти из России.По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, такие меры стали ответом на шантаж со стороны киевского режима, который по политическим причинам не восстанавливает транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", пытаясь спровоцировать энергетический кризис в стране и повлиять на выборы в апреле.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.

украина

венгрия

франция

2026

в мире, украина, венгрия, франция, виктор орбан, владимир зеленский, мид, всу, ес, петер сийярто