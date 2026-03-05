Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новая выходка Зеленского против Орбана возмутила Францию - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/orban-868065157.html
Новая выходка Зеленского против Орбана возмутила Францию
Новая выходка Зеленского против Орбана возмутила Францию - 05.03.2026, ПРАЙМ
Новая выходка Зеленского против Орбана возмутила Францию
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал полностью прекратить поддержку Украины после угроз Владимира Зеленского в адрес... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T23:47+0300
2026-03-05T23:47+0300
в мире
украина
венгрия
франция
виктор орбан
владимир зеленский
мид
всу
ес
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569826_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a86b03f0eb9dc2d4c58d263c00308b9e.jpg
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал полностью прекратить поддержку Украины после угроз Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом он написал в соцсети X.Ранее Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от Евросоюза, предположительно обращаясь к венгерскому премьеру."Стоп! Ни одного евро, никакого оружия, ни одного французского солдата для этого бандита и этой страны!" — заявил в ответ на это Филиппо.В конце января Киев прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В ответ Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала выделение ей кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти из России.По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, такие меры стали ответом на шантаж со стороны киевского режима, который по политическим причинам не восстанавливает транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", пытаясь спровоцировать энергетический кризис в стране и повлиять на выборы в апреле.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
https://1prime.ru/20260305/zelenskiy-868064621.html
https://1prime.ru/20260305/iran-868064430.html
украина
венгрия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569826_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_69a971e1d54fd57ecbf5cd683793fcad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, венгрия, франция, виктор орбан, владимир зеленский, мид, всу, ес, петер сийярто
В мире, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ФРАНЦИЯ, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, МИД, ВСУ, ЕС, Петер Сийярто
23:47 05.03.2026
 
Новая выходка Зеленского против Орбана возмутила Францию

Филиппо призвал прекратить поддержку Киева после угроз Орбану

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© AP Photo / Denes Erdos
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал полностью прекратить поддержку Украины после угроз Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом он написал в соцсети X.
Ранее Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от Евросоюза, предположительно обращаясь к венгерскому премьеру.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС
23:41
"Стоп! Ни одного евро, никакого оружия, ни одного французского солдата для этого бандита и этой страны!" — заявил в ответ на это Филиппо.
В конце января Киев прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В ответ Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала выделение ей кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, такие меры стали ответом на шантаж со стороны киевского режима, который по политическим причинам не восстанавливает транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", пытаясь спровоцировать энергетический кризис в стране и повлиять на выборы в апреле.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
Президент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
СМИ резко отреагировали на предупреждение Западу от Путина
23:38
 
В миреУКРАИНАВЕНГРИЯФРАНЦИЯВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийМИДВСУЕСПетер Сийярто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала