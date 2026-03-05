Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Касаются не меня". Орбан ответил на выпад Зеленского - 05.03.2026
"Касаются не меня". Орбан ответил на выпад Зеленского
"Касаются не меня". Орбан ответил на выпад Зеленского - 05.03.2026, ПРАЙМ
"Касаются не меня". Орбан ответил на выпад Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на угрозы Владимира Зеленского. Его обращение опубликовано на странице политика в соцсети X. | 05.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на угрозы Владимира Зеленского. Его обращение опубликовано на странице политика в соцсети X.Ранее глава киевского режима пригрозил передать ВСУ адрес человека, который блокирует кредит от Евросоюза, предположительно имея в виду Орбана."Угрозы Зеленского касаются не меня. Он угрожает Венгрии. Но он не сможет заставить меня отказаться от защиты венгерских семей", — написал Орбан.В конце января Киев прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В ответ Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти из России.По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, такое решение стало ответом на шантаж со стороны киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", пытаясь спровоцировать энергетический кризис в стране и повлиять на выборы в апреле.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
23:49 05.03.2026 (обновлено: 23:50 05.03.2026)
 
"Касаются не меня". Орбан ответил на выпад Зеленского

Орбан заявил, что не позволит угрожать Венгрии после слов Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© AP Photo / Omar Havana
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на угрозы Владимира Зеленского. Его обращение опубликовано на странице политика в соцсети X.
Ранее глава киевского режима пригрозил передать ВСУ адрес человека, который блокирует кредит от Евросоюза, предположительно имея в виду Орбана.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Новая выходка Зеленского против Орбана возмутила Францию
Вчера, 23:47
"Угрозы Зеленского касаются не меня. Он угрожает Венгрии. Но он не сможет заставить меня отказаться от защиты венгерских семей", — написал Орбан.
В конце января Киев прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В ответ Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, такое решение стало ответом на шантаж со стороны киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", пытаясь спровоцировать энергетический кризис в стране и повлиять на выборы в апреле.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС
Вчера, 23:41
 
ВЕНГРИЯУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанМИДВСУЕСПетер Сийярто
 
 
Заголовок открываемого материала