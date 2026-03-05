https://1prime.ru/20260305/orban-868065325.html
"Касаются не меня". Орбан ответил на выпад Зеленского
"Касаются не меня". Орбан ответил на выпад Зеленского - 05.03.2026, ПРАЙМ
"Касаются не меня". Орбан ответил на выпад Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на угрозы Владимира Зеленского. Его обращение опубликовано на странице политика в соцсети X.
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на угрозы Владимира Зеленского. Его обращение опубликовано на странице политика в соцсети X.Ранее глава киевского режима пригрозил передать ВСУ адрес человека, который блокирует кредит от Евросоюза, предположительно имея в виду Орбана."Угрозы Зеленского касаются не меня. Он угрожает Венгрии. Но он не сможет заставить меня отказаться от защиты венгерских семей", — написал Орбан.В конце января Киев прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В ответ Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти из России.По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, такое решение стало ответом на шантаж со стороны киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", пытаясь спровоцировать энергетический кризис в стране и повлиять на выборы в апреле.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
