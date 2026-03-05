Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам назвали бюджетные варианты размещения для семей с детьми в июле - 05.03.2026
Россиянам назвали бюджетные варианты размещения для семей с детьми в июле
Россиянам назвали бюджетные варианты размещения для семей с детьми в июле - 05.03.2026, ПРАЙМ
Россиянам назвали бюджетные варианты размещения для семей с детьми в июле
Самые бюджетные варианты размещения по тарифу "все включено" этим летом для семей с детьми предлагает Абхазия: недельный отдых в июле там обойдется от 61 тысячи | 05.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Самые бюджетные варианты размещения по тарифу "все включено" этим летом для семей с детьми предлагает Абхазия: недельный отдых в июле там обойдется от 61 тысячи рублей на троих, сообщили РИА Новости в туроператоре "Алеан". "Самые бюджетные варианты размещения с тарифом "все включено" — в Абхазии: от 61 тысячи рублей на семью из троих человек на семь ночей в июле", - сообщили в "Алеан". По данным туроператора, формат "все включено" остается одним из самых востребованных у российских туристов: на него приходится 33% всего объема летних бронирований на черноморских курортах Краснодарского края, Крыма и Абхазии. Как отметили в компании, тариф "все включено" особенно популярен у семейных путешественников, а также туристов, которые предпочитают большую часть времени находиться на территории отеля. "В тариф "все включено" уже входит полноценное питание, доступ к инфраструктуре объекта, детская и взрослая анимация", - напомнили в туроператоре. В Сухуме в Абхазии размещение летом в трехзвездочном отеле обойдется семье с ребенком от 61,2 тысячи рублей на неделю, в то время как в Гагре - от 74,3 тысячи. По данным туроператора, в Анапе стоимость недели в трехзвездочном отеле по тарифу "все включено" для семьи из трех человек начинается от 75,6 тысячи рублей, а в Сочи - от 113,6 тысячи рублей. В Крыму самые доступные варианты предлагают двухзвездочные отели - от 86 тысяч рублей. В Геленджике выбор отелей с таким тарифом невелик, а цены стартуют от 103,6 тысячи рублей.
11:53 05.03.2026
 
Россиянам назвали бюджетные варианты размещения для семей с детьми в июле

"Алеан": недельный отдых в Абхазии обойдется от 61 тысячи рублей на троих в июле

МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Самые бюджетные варианты размещения по тарифу "все включено" этим летом для семей с детьми предлагает Абхазия: недельный отдых в июле там обойдется от 61 тысячи рублей на троих, сообщили РИА Новости в туроператоре "Алеан".
"Самые бюджетные варианты размещения с тарифом "все включено" — в Абхазии: от 61 тысячи рублей на семью из троих человек на семь ночей в июле", - сообщили в "Алеан".
По данным туроператора, формат "все включено" остается одним из самых востребованных у российских туристов: на него приходится 33% всего объема летних бронирований на черноморских курортах Краснодарского края, Крыма и Абхазии.
Как отметили в компании, тариф "все включено" особенно популярен у семейных путешественников, а также туристов, которые предпочитают большую часть времени находиться на территории отеля. "В тариф "все включено" уже входит полноценное питание, доступ к инфраструктуре объекта, детская и взрослая анимация", - напомнили в туроператоре.
В Сухуме в Абхазии размещение летом в трехзвездочном отеле обойдется семье с ребенком от 61,2 тысячи рублей на неделю, в то время как в Гагре - от 74,3 тысячи.
По данным туроператора, в Анапе стоимость недели в трехзвездочном отеле по тарифу "все включено" для семьи из трех человек начинается от 75,6 тысячи рублей, а в Сочи - от 113,6 тысячи рублей.
В Крыму самые доступные варианты предлагают двухзвездочные отели - от 86 тысяч рублей. В Геленджике выбор отелей с таким тарифом невелик, а цены стартуют от 103,6 тысячи рублей.
