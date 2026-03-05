https://1prime.ru/20260305/pekin-868027715.html

В Пекине открывается ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая - 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T00:30+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

пекин

ван и

ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая открывается в четверг в Доме народных собраний в Пекине, руководство страны и тысячи делегатов из всех регионов КНР собирались в столице, чтобы обозначить основные экономические цели и политические приоритеты страны на ближайший год и пятилетку на фоне международной напряженности и растущих рисков. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва продлится с 5 по 12 марта, для участия в ее работе из всех регионов страны были избраны почти 3 тысячи делегатов. В этом году сессия пройдет на фоне обострившегося конфликта на Ближнем Востоке и его влияния на мировой рынок энергоресурсов, международную логистику, туризм и торговлю. Тем не менее, власти КНР в ходе сессии намерены сосредоточиться на внутренней повестке, и в первую очередь – на мерах стимулирования внутреннего спроса и создании устойчивого внутреннего рынка, чтобы сделать их движущей силой экономического развития и снизить влияние внешней неопределенности. Помимо этого, депутаты обсудят политические меры по содействию научно-техническим исследованиям и инновациям, углублению реформ и открытости, стимулированию инвестиций и финансирования. ГЛАВНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ Сессии высшего консультативного и законодательного органов КНР - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - являются главным политическим событием года в Китае, известным также как "две сессии". В ходе сессий, которые проходят практически одновременно, определяется направление политической, законодательной и экономической работы на предстоящий год. ВСНП в полном составе собирается лишь раз в год в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, делегаты избираются из всех провинций, автономных районов и городов центрального подчинения КНР. В остальное время года проходят заседания постоянного комитета ВСНП, который рассматривает и принимает законы. В этом году сессия станет первой в рамках 15-го пятилетнего плана на 2026-2030 годы, который знаменует собой ключевой этап для реализации мер с целью осуществления социалистической модернизации к 2035 году. По сведениям агентства Синьхуа, основные положения новой пятилетней программы "прольют свет на преемственность политики, объясняя, почему Китай останется основным локомотивом глобального экономического роста и принесет пользу миру благодаря своей модернизации". ЧТО РАССМОТРЯТ В предстоящие восемь дней делегаты должны заслушать доклад о работе правительства, а также доклад о выполнении плана социально-экономического развития за 2025 год, заслушать и утвердить проект аналогичного плана на 2026 год и проект центрального и местных бюджетов на 2026 год. На повестке также рассмотрение проекта основных положений 15-й пятилетней программы социально-экономического развития (2026-2030 годы). Делегаты также заслушают и примут доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, доклад о работе постоянного комитета ВСНП, рассмотрят предложения постоянного комитета по представлению на рассмотрение проекта экологического кодекса, проекта закона о содействии национальной сплоченности и прогрессу, проекта закона о планировании государственного развития. Традиционно внимание экономических аналитиков будет приковано к планке роста ВВП, которую установят власти, а также к ожидаемым показателям инфляции, дефицита бюджета, денежно-кредитной политике, усилиям по борьбе с загрязнением окружающей среды и реформе по сокращению избыточных мощностей. Все это позволит экономистам создать представление о том, чего ожидать от второй крупнейшей экономики мира в наступившем году. Еще одной важной темой, в том числе и для внешней политики, является военный бюджет. Китай каждый год планомерно наращивает оборонный бюджет, что вызывает опасения и критику других государств, при этом страна не участвует в войнах и придерживается оборонного характера военной доктрины. В 2025 году - на 7,2%, до 1,784 триллиона юаней (около 245,5 миллиарда долларов). Кроме того, ожидается, что 8 марта министр иностранных дел Китая Ван И проведет ежегодную пресс-конференцию в рамках сессии ВСНП. Министр представит более подробный обзор внешней политики Китая, чем это будет изложено в докладе о работе правительства. Среди наиболее ожидаемых тем пресс-конференции в этом году - развитие отношений Китая и США, российско-китайские отношения, охлаждение отношений Пекина и Токио, а также роль Китая в урегулировании на Ближнем Востоке.

2026

