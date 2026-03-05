https://1prime.ru/20260305/pekin-868031883.html

В Пекине открылась ежегодная сессия ВСНП

ПЕКИН, 5 мар – ПРАЙМ. Ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая, в ходе которой будут названы цели по основным экономическим показателям и определены задачи для работы правительства на предстоящий год и пятилетку, открылась в четверг в Доме народных собраний в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва продлится с 5 по 12 марта, для участия в ее работе из всех регионов страны были избраны почти 3 тысячи делегатов. На открытии сессии присутствует все руководство страны, включая председателя КНР Си Цзиньпина. Премьер Госсовета КНР Ли Цян выступит с докладом о работе правительства. В этом году сессия проходит на фоне обострившегося конфликта на Ближнем Востоке и его влияния на мировой рынок энергоресурсов, международную логистику, туризм и торговлю. Тем не менее, власти КНР в ходе сессии намерены сосредоточиться на внутренней повестке, и в первую очередь – на мерах стимулирования внутреннего спроса и создании устойчивого внутреннего рынка, чтобы сделать их движущей силой экономического развития и снизить влияние внешней неопределенности. Особое внимание как внутри Китая, так и международных наблюдателей по традиции привлечет объявление официальных прогнозов по росту ВВП в 2026 году, показателям инфляции, дефицита бюджета, денежно-кредитной политике, усилиям по борьбе с загрязнением окружающей среды и планы по оборонному бюджету. В предстоящие восемь дней делегатам предстоит заслушать доклад о работе правительства, а также доклад о выполнении плана социально-экономического развития за 2025 год, заслушать и утвердить проект аналогичного плана на 2026 год и проект центрального и местных бюджетов на 2026 год. На повестке также находится рассмотрение проекта основных положений 15-й пятилетней программы социально-экономического развития (2026-2030 годы). Делегаты также заслушают и примут доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, доклад о работе постоянного комитета ВСНП, а также рассмотрят предложения постоянного комитета по представлению на рассмотрение проекта экологического кодекса, проекта закона о содействии национальной сплоченности и прогрессу, проекта закона о планировании государственного развития. ВСНП в полном составе собирается лишь раз в год в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, делегаты избираются из всех провинций, автономных районов и городов центрального подчинения КНР. В остальное время года проходят заседания постоянного комитета ВСНП, который рассматривает и принимает законы.

