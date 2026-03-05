Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Часть российских пенсионеров получат выплаты в марте досрочно - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/pensiya-868047018.html
Часть российских пенсионеров получат выплаты в марте досрочно
Часть российских пенсионеров получат выплаты в марте досрочно - 05.03.2026, ПРАЙМ
Часть российских пенсионеров получат выплаты в марте досрочно
Россияне, которые получают пенсию на банковскую карту с 7 по 9 число ежемесячно, в марте получат выплаты досрочно, то есть 6 марта, перенос связан с длинными... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T13:27+0300
2026-03-05T13:34+0300
финансы
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84107/35/841073522_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_0337bc17e853bcaaf326b5d003015d92.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Россияне, которые получают пенсию на банковскую карту с 7 по 9 число ежемесячно, в марте получат выплаты досрочно, то есть 6 марта, перенос связан с длинными выходными по случаю празднования Международного женского дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда РФ. "До праздников, в частности, средства перечислят тем, кто по обычному графику получает их через банк с 7 по 9 марта. Эти даты выпадают на длинные выходные, поэтому пенсии будут перечислены 6 марта, в последний рабочий день перед праздниками", - отметили в фонде. Уточняется, что выплаты через почту придут заранее, если пенсионер получает их 8 числа. В марте в этот день доставка осуществляться не будет. Тем, кто получает пенсию через почту 7 и 9 числа, выплаты доставят по обычному графику. Точную дату получения с учетом праздничных и выходных дней можно уточнить в почтовом отделении, добавили в пресс-службе. Если вместе с пенсией гражданин получает и другие выплаты фонда, они также будут перечислены заранее. Подавать дополнительные заявления или обращаться в Соцфонд не нужно - средства поступят автоматически. В фонде подчеркнули, что изменения сроков перед мартовскими выходными касаются всех видов пенсий: страховых, социальных и накопительных, а также выплат по старости и инвалидности. Узнать конкретную дату выплат в связи с праздниками и выходными днями можно непосредственно в почтовом отделении.
https://1prime.ru/20260302/pensii-867932121.html
https://1prime.ru/20260302/lgoty-867851673.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84107/35/841073522_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_8fde632c42cfd01ecaeff38e2fc2e9e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, общество , рф
Финансы, Общество , РФ
13:27 05.03.2026 (обновлено: 13:34 05.03.2026)
 
Часть российских пенсионеров получат выплаты в марте досрочно

Соцфонд: часть пенсионеров получат выплаты в марте досрочно из-за длинных выходных

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Россияне, которые получают пенсию на банковскую карту с 7 по 9 число ежемесячно, в марте получат выплаты досрочно, то есть 6 марта, перенос связан с длинными выходными по случаю празднования Международного женского дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда РФ.
"До праздников, в частности, средства перечислят тем, кто по обычному графику получает их через банк с 7 по 9 марта. Эти даты выпадают на длинные выходные, поэтому пенсии будут перечислены 6 марта, в последний рабочий день перед праздниками", - отметили в фонде.
Пожилой человек держит в руках кошелек с деньгами - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
2 марта, 10:28
Уточняется, что выплаты через почту придут заранее, если пенсионер получает их 8 числа. В марте в этот день доставка осуществляться не будет. Тем, кто получает пенсию через почту 7 и 9 числа, выплаты доставят по обычному графику. Точную дату получения с учетом праздничных и выходных дней можно уточнить в почтовом отделении, добавили в пресс-службе.
Если вместе с пенсией гражданин получает и другие выплаты фонда, они также будут перечислены заранее. Подавать дополнительные заявления или обращаться в Соцфонд не нужно - средства поступят автоматически.
В фонде подчеркнули, что изменения сроков перед мартовскими выходными касаются всех видов пенсий: страховых, социальных и накопительных, а также выплат по старости и инвалидности. Узнать конкретную дату выплат в связи с праздниками и выходными днями можно непосредственно в почтовом отделении.
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
"Все просто". Пенсионерам рассказали о малоизвестных льготах
2 марта, 02:02
 
ФинансыОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала