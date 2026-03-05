https://1prime.ru/20260305/pensiya-868047018.html
Часть российских пенсионеров получат выплаты в марте досрочно
2026-03-05T13:27+0300
2026-03-05T13:27+0300
2026-03-05T13:34+0300
финансы
общество
рф
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Россияне, которые получают пенсию на банковскую карту с 7 по 9 число ежемесячно, в марте получат выплаты досрочно, то есть 6 марта, перенос связан с длинными выходными по случаю празднования Международного женского дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда РФ. "До праздников, в частности, средства перечислят тем, кто по обычному графику получает их через банк с 7 по 9 марта. Эти даты выпадают на длинные выходные, поэтому пенсии будут перечислены 6 марта, в последний рабочий день перед праздниками", - отметили в фонде. Уточняется, что выплаты через почту придут заранее, если пенсионер получает их 8 числа. В марте в этот день доставка осуществляться не будет. Тем, кто получает пенсию через почту 7 и 9 числа, выплаты доставят по обычному графику. Точную дату получения с учетом праздничных и выходных дней можно уточнить в почтовом отделении, добавили в пресс-службе. Если вместе с пенсией гражданин получает и другие выплаты фонда, они также будут перечислены заранее. Подавать дополнительные заявления или обращаться в Соцфонд не нужно - средства поступят автоматически. В фонде подчеркнули, что изменения сроков перед мартовскими выходными касаются всех видов пенсий: страховых, социальных и накопительных, а также выплат по старости и инвалидности. Узнать конкретную дату выплат в связи с праздниками и выходными днями можно непосредственно в почтовом отделении.
рф
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/84107/35/841073522_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_8fde632c42cfd01ecaeff38e2fc2e9e4.jpg
