Аналитик назвал запретные действия при блокировке денежного перевода

Аналитик назвал запретные действия при блокировке денежного перевода

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. В последнее время российские банки значительно чаще блокируют денежные переводы, причем даже в тех случаях, когда человек переводит... | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T03:03+0300

2026-03-05T03:03+0300

2026-03-05T03:03+0300

банки

финансы

перевод средств

денежные переводы

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. В последнее время российские банки значительно чаще блокируют денежные переводы, причем даже в тех случаях, когда человек переводит средства сам себе. Что нельзя делать, если ваш перевод оказался заблокирован, агентству “Прайм” рассказал Алексей Лоссан, аналитик финансового маркетплейса Сравни.“Одна из основных ошибок клиентов в такой ситуации – попытка повторно провести операцию или быстро вывести деньги через другой банк или карту. Такие действия алгоритмы банка воспринимают как дополнительный признак подозрительной активности, что может привести к более длительной блокировке и осложнить дальнейшее разбирательство”, - предупредил он.Если возникает такая ситуация, то в первую очередь нужно сохранять спокойствие и сразу связаться с банком через мобильное приложение, горячую линию или лично в отделении.“Нужно подробно объяснить цель перевода, указать получателя и при необходимости предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Как правило, проверка занимает от нескольких часов до двух-трех дней, а грамотное взаимодействие с банком позволяет значительно быстрее снять все вопросы”, - заключил Алексей Лоссан.

