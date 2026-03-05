https://1prime.ru/20260305/perevod-868013580.html
Аналитик назвал запретные действия при блокировке денежного перевода
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. В последнее время российские банки значительно чаще блокируют денежные переводы, причем даже в тех случаях, когда человек переводит средства сам себе. Что нельзя делать, если ваш перевод оказался заблокирован, агентству “Прайм” рассказал Алексей Лоссан, аналитик финансового маркетплейса Сравни.“Одна из основных ошибок клиентов в такой ситуации – попытка повторно провести операцию или быстро вывести деньги через другой банк или карту. Такие действия алгоритмы банка воспринимают как дополнительный признак подозрительной активности, что может привести к более длительной блокировке и осложнить дальнейшее разбирательство”, - предупредил он.Если возникает такая ситуация, то в первую очередь нужно сохранять спокойствие и сразу связаться с банком через мобильное приложение, горячую линию или лично в отделении.“Нужно подробно объяснить цель перевода, указать получателя и при необходимости предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Как правило, проверка занимает от нескольких часов до двух-трех дней, а грамотное взаимодействие с банком позволяет значительно быстрее снять все вопросы”, - заключил Алексей Лоссан.
