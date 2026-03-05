https://1prime.ru/20260305/peskov-868046210.html
Правительство отслеживает ситуацию с ценами на топливо, заявил Песков
энергетика
газ
рф
иран
ближний восток
дмитрий песков
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ постоянно отслеживает ситуацию с ценами на топливо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Правительством постоянно отслеживается ситуация", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с ценами на топливо в России и в западных странах на фоне событий на Ближнем Востоке. Он отметил, что правительство и Федеральная антимонопольная служба работают в этом направлении. Кроме того, Песков подчеркнул, что международная конъюнктура, связанная с войной в Иране, не должна быть причиной колебаний цен на топливо в РФ. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
рф
иран
ближний восток
газ, рф, иран, ближний восток, дмитрий песков
