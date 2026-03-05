Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ситуация с газом становится для Европы все более сложной, заявил Песков - 05.03.2026
Ситуация с газом становится для Европы все более сложной, заявил Песков
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Ситуация с газом становится для Европы с каждым днем все более сложной, как для граждан стран ЕС, так и для европейской промышленности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Ситуация действительно становится более сложной с каждым днем для европейцев, причем и для граждан - с точки зрения бытовых счетов за энергоносители, так и с точки зрения промышленности, которая с каждым часом теряет конкурентоспособность", - сказал Песков. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных. Президент России Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок и уйти на новые рынки, которые сейчас открываются, и там закрепиться.
13:34 05.03.2026
 
Ситуация с газом становится для Европы все более сложной, заявил Песков

Песков: ситуация с газом с каждым днем становится все более сложной для Европы

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Ситуация с газом становится для Европы с каждым днем все более сложной, как для граждан стран ЕС, так и для европейской промышленности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Ситуация действительно становится более сложной с каждым днем для европейцев, причем и для граждан - с точки зрения бытовых счетов за энергоносители, так и с точки зрения промышленности, которая с каждым часом теряет конкурентоспособность", - сказал Песков.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.
Президент России Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок и уйти на новые рынки, которые сейчас открываются, и там закрепиться.
