2026-03-05T15:55+0300
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Тема ухода России с газового рынка Европы является не решением, а поручением президента РФ Владимира Путина кабмину проработать этот вопрос, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Глава государства сообщил, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок уже сейчас, до того как вступят в силу ограничения Евросоюза, и уйти на новые рынки и там закрепиться. "Вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее поручение правительству проработать эту тему", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, принято ли решение прекратить поставки российского газа в Европу уже сейчас. ​Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.
15:55 05.03.2026
 
Песков прокомментировал сообщения об уходе России с газового рынка Европы

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Тема ухода России с газового рынка Европы является не решением, а поручением президента РФ Владимира Путина кабмину проработать этот вопрос, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит правительству, чтобы оно совместно с российскими компаниями проработало вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Глава государства сообщил, что России может быть выгоднее прекратить поставки на европейский рынок уже сейчас, до того как вступят в силу ограничения Евросоюза, и уйти на новые рынки и там закрепиться.
"Вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее поручение правительству проработать эту тему", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, принято ли решение прекратить поставки российского газа в Европу уже сейчас.
​Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным – 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа – с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов, с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.
