Песков призвал снизить последствия для России от событий на Ближнем Востоке

Россия должна минимизировать возможные последствия для своей экономики от глобальных потрясений из-за ситуации на Ближнем Востоке и обеспечивать для себя выгоду | 05.03.2026, ПРАЙМ

экономика

россия

мировая экономика

ближний восток

сша

иран

дмитрий песков

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Россия должна минимизировать возможные последствия для своей экономики от глобальных потрясений из-за ситуации на Ближнем Востоке и обеспечивать для себя выгоду там, где это возможно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. "Мы должны делать то, что соответствует нашим интересам. Мы должны сейчас минимизировать последствия для нашей экономики от тех глобальных потрясений, которые уже, мы видим, начинаются. Мы должны, наверное, обеспечивать для себя выгоду, там, где это возможно, как бы цинично это ни звучало", - сказал Песков ИС "Вести".

