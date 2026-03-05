Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков призвал снизить последствия для России от событий на Ближнем Востоке - 05.03.2026
Песков призвал снизить последствия для России от событий на Ближнем Востоке
Песков призвал снизить последствия для России от событий на Ближнем Востоке - 05.03.2026, ПРАЙМ
Песков призвал снизить последствия для России от событий на Ближнем Востоке
Россия должна минимизировать возможные последствия для своей экономики от глобальных потрясений из-за ситуации на Ближнем Востоке и обеспечивать для себя выгоду | 05.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Россия должна минимизировать возможные последствия для своей экономики от глобальных потрясений из-за ситуации на Ближнем Востоке и обеспечивать для себя выгоду там, где это возможно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. "Мы должны делать то, что соответствует нашим интересам. Мы должны сейчас минимизировать последствия для нашей экономики от тех глобальных потрясений, которые уже, мы видим, начинаются. Мы должны, наверное, обеспечивать для себя выгоду, там, где это возможно, как бы цинично это ни звучало", - сказал Песков ИС "Вести".
россия, мировая экономика, ближний восток, сша, иран, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Дмитрий Песков
16:46 05.03.2026
 
Песков призвал снизить последствия для России от событий на Ближнем Востоке

Песков: РФ должна минимизировать последствия для экономики от событий на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Россия должна минимизировать возможные последствия для своей экономики от глобальных потрясений из-за ситуации на Ближнем Востоке и обеспечивать для себя выгоду там, где это возможно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Мы должны делать то, что соответствует нашим интересам. Мы должны сейчас минимизировать последствия для нашей экономики от тех глобальных потрясений, которые уже, мы видим, начинаются. Мы должны, наверное, обеспечивать для себя выгоду, там, где это возможно, как бы цинично это ни звучало", - сказал Песков ИС "Вести".
