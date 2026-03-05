https://1prime.ru/20260305/poezd-868039645.html
Прокуратура выясняет причины задержки поездов в Новосибирской области
2026-03-05T09:45+0300
НОВОСИБИРСК, 5 мар – ПРАЙМ. Новосибирская транспортная прокуратура выясняет причины незапланированной остановки между станциями поезда Новосибирск-Белгород, что повлекло за собой задержку других поездов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня произошла незапланированная остановка подвижного состава, следовавшего по маршруту Новосибирск-Белгород, между станциями Дупленская и Чулымская Западно-Сибирской железной дороги. По указанной причине также последовали задержки других поездов. Обстоятельства, послужившие возникновению указанного события, выясняются", - говорится в сообщении. Транспортная прокуратура проверяет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также взяла под контроль соблюдение прав пассажиров.
