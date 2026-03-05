Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прокуратура выясняет причины задержки поездов в Новосибирской области - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260305/poezd-868039645.html
Прокуратура выясняет причины задержки поездов в Новосибирской области
Прокуратура выясняет причины задержки поездов в Новосибирской области - 05.03.2026, ПРАЙМ
Прокуратура выясняет причины задержки поездов в Новосибирской области
Новосибирская транспортная прокуратура выясняет причины незапланированной остановки между станциями поезда Новосибирск-Белгород, что повлекло за собой задержку... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T09:45+0300
2026-03-05T09:45+0300
происшествия
бизнес
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/81/841488134_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_1330bf876b5dda4fe55f1b712754e535.jpg
НОВОСИБИРСК, 5 мар – ПРАЙМ. Новосибирская транспортная прокуратура выясняет причины незапланированной остановки между станциями поезда Новосибирск-Белгород, что повлекло за собой задержку других поездов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня произошла незапланированная остановка подвижного состава, следовавшего по маршруту Новосибирск-Белгород, между станциями Дупленская и Чулымская Западно-Сибирской железной дороги. По указанной причине также последовали задержки других поездов. Обстоятельства, послужившие возникновению указанного события, выясняются", - говорится в сообщении. Транспортная прокуратура проверяет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также взяла под контроль соблюдение прав пассажиров.
https://1prime.ru/20260304/vzyatka-868001144.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/81/841488134_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2f58f0f093af65ecb2faaa10379a001.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Общество
09:45 05.03.2026
 
Прокуратура выясняет причины задержки поездов в Новосибирской области

Прокуратура выяснит причины незапланированной остановки поезда Новосибирск-Белгород

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Железнодорожный транспорт. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 5 мар – ПРАЙМ. Новосибирская транспортная прокуратура выясняет причины незапланированной остановки между станциями поезда Новосибирск-Белгород, что повлекло за собой задержку других поездов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня произошла незапланированная остановка подвижного состава, следовавшего по маршруту Новосибирск-Белгород, между станциями Дупленская и Чулымская Западно-Сибирской железной дороги. По указанной причине также последовали задержки других поездов. Обстоятельства, послужившие возникновению указанного события, выясняются", - говорится в сообщении.
Транспортная прокуратура проверяет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также взяла под контроль соблюдение прав пассажиров.
Логотип компании ОАО РЖД - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Начальника управления вагонного хозяйства РЖД задержали за взятки
Вчера, 11:11
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала