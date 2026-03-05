https://1prime.ru/20260305/poezd-868040390.html
В Воронежской области задержали 14 пассажирских поездов
ВОРОНЕЖ, 5 мар - ПРАЙМ. Четырнадцать пассажирских поездов задержаны в Воронежской области из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, сообщает Юго-Восточная железная дорога. Повреждение железнодорожной инфраструктуры произошло на перегоне Зайцевка - Сергеевка в Воронежской области вечером в среду. "В результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов было приостановлено. В результате в пути следования было задержано 14 пассажирских поездов", — сообщили в Telegram-канале ЮВЖД. По данным ЮВЖД, максимальное время задержки — 5 часов 8 минут. В 3.17 мск в четверг открыли движение поездов по одному пути. Сейчас все поезда следуют по своим маршрутам.
