В Воронежской области полностью восстановили движение поездов

ВОРОНЕЖ, 5 мар - ПРАЙМ. Железнодорожное движение на перегоне Зайцевка – Сергеевка в Воронежской области полностью восстановлено после задержки из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, сообщает Юго-Восточная железная дорога. "Железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Зайцевка – Сергеевка в Воронежской области и открыли движение по второму пути. В настоящее время все поезда на участке курсируют по обоим путям в штатном режиме", — сообщили в Telegram-канале ЮВЖД. Ранее в ЮВЖД сообщали, что из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры на перегоне Зайцевка – Сергеевка в Воронежской области были задержаны 14 поездов. Максимальное время задержки составило 5 часов 8 минут.

