Польша дорого заплатит за ненависть и пренебрежение к России, пишет обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Myśl Polska. | 05.03.2026

МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Польша дорого заплатит за ненависть и пренебрежение к России, пишет обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Myśl Polska.Так автор отреагировал на решение Варшавы ограничить показ выступлений российских и белорусских спортсменов во время Паралимпийских игр."Почти вся политическая сцена и медиаресурсы в Польше усиленно нагнетают русофобскую атмосферу. Внушают отвращение ко всему русскому, включая литературу и спорт. Это безумие, за которое мы будем платить долгие годы", — говорится в материале.Автор подчеркнул, что Польша страдает комплексом неполноценности по отношению к Западу и комплексом превосходства по отношению к Востоку. Это делает поляков неспособными к корректным оценкам и формированию нормальных отношений с наиболее важными для них соседями.Отношения между Москвой и Варшавой значительно ухудшились в последние годы. Россия обвиняла Польшу в оголтелой русофобии: власти сносят советские памятники и изымают собственность.Москва внесла республику в список недружественных государств, а также выслала из страны десятки дипломатов и консульских работников в ответ на аналогичные действия Варшавы. В Кремле, комментируя враждебные действия республики, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

