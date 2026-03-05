Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260305/polsha-868057526.html
Польша дорого заплатит за ненависть и пренебрежение к России, пишет обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Myśl Polska. | 05.03.2026, ПРАЙМ
17:27 05.03.2026
 
Польша получила жесткое предупреждение из-за выпада в адрес России

Mysl Polska: Польше придется долго расплачиваться за пренебрежение к России

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Польский флаг, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Польша дорого заплатит за ненависть и пренебрежение к России, пишет обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Myśl Polska.
Так автор отреагировал на решение Варшавы ограничить показ выступлений российских и белорусских спортсменов во время Паралимпийских игр.
"Не смогут справиться". СМИ раскрыли, что Польша приготовила Украине
27 февраля, 16:53
"Почти вся политическая сцена и медиаресурсы в Польше усиленно нагнетают русофобскую атмосферу. Внушают отвращение ко всему русскому, включая литературу и спорт. Это безумие, за которое мы будем платить долгие годы", — говорится в материале.
Автор подчеркнул, что Польша страдает комплексом неполноценности по отношению к Западу и комплексом превосходства по отношению к Востоку. Это делает поляков неспособными к корректным оценкам и формированию нормальных отношений с наиболее важными для них соседями.
Отношения между Москвой и Варшавой значительно ухудшились в последние годы. Россия обвиняла Польшу в оголтелой русофобии: власти сносят советские памятники и изымают собственность.
Москва внесла республику в список недружественных государств, а также выслала из страны десятки дипломатов и консульских работников в ответ на аналогичные действия Варшавы. В Кремле, комментируя враждебные действия республики, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
Президент Польши предложил потратить золотой резерв на закупку оружия
