https://1prime.ru/20260305/postavschiki-868030736.html

Названы крупнейшие поставщики цветов в Россию

Названы крупнейшие поставщики цветов в Россию - 05.03.2026, ПРАЙМ

Названы крупнейшие поставщики цветов в Россию

В число крупнейших поставщиков цветов в Россию по итогам прошлого года вошли Нидерланды, Армения и Латвия - на них пришлись поставки почти на 400 миллионов... | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T02:46+0300

2026-03-05T02:46+0300

2026-03-05T02:46+0300

экономика

мировая экономика

нидерланды

латвия

армения

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868030736.jpg?1772667986

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. В число крупнейших поставщиков цветов в Россию по итогам прошлого года вошли Нидерланды, Армения и Латвия - на них пришлись поставки почти на 400 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade и статистических служб разных стран. Больше всего срезанных цветов в Россию в прошлом году прибыло из Нидерландов - на 327,03 миллиона долларов. Следом расположились Армения (47,2 миллиона) и Латвия (18,3 миллиона). Также в число крупнейших поставщиков вошел Китай, экспортировавший цветов на 15,6 миллиона долларов, а пятерку замкнула Колумбия с 6,6 миллионами долларов. Замкнули десятку Эквадор (5,9 миллиона долларов), Нигерия (1,7 миллиона), Турция (1,5 миллиона), Таиланд (1,3 миллиона) и Венгрия (1,1 миллиона). Стоит отметить, что также Россия значительные объемы цветов покупает у Белоруссии и Кении, однако данные за 2025 год этими странами не раскрыты. Кроме того, в заметных объемах цветы приезжали в РФ в прошлом году из Италии (674 тысячи долларов), Киргизии (473 тысячи), Польши (357 тысяч), ЮАР (298 тысяч) и Узбекистана (295 тысяч). Среди рассмотренных государств сильнее всего поставки за год в Россию нарастила Колумбия - впятеро, Китай - втрое, а также Латвия и Таиланд - в 1,7 раза. Сократили экспорт Венгрия - в 1,8 раза, Турция - на 4% и Нидерланды - на 0,5%.

нидерланды

латвия

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, нидерланды, латвия, армения, оон