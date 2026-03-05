Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подкомиссия правительства рассмотрела дорожные карты нацмодели бизнеса - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/pravitelstvo-868055099.html
Подкомиссия правительства рассмотрела дорожные карты нацмодели бизнеса
Подкомиссия правительства рассмотрела дорожные карты нацмодели бизнеса - 05.03.2026, ПРАЙМ
Подкомиссия правительства рассмотрела дорожные карты нацмодели бизнеса
Подкомиссия правительства России по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики рассмотрела дорожные карты национальной модели... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T16:40+0300
2026-03-05T16:40+0300
финансы
россия
александр новак
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865831152_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_e6f1c83cc607ab422c51f6ac2f10625e.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Подкомиссия правительства России по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики рассмотрела дорожные карты национальной модели целевых условий ведения бизнеса, сообщила пресс-служба кабмина. "Вице-премьер Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Рассматривалась национальная модель целевых условий ведения бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы. Там напомнили, что данная модель была разработана по поручению президента России и утверждена правительством в ноябре 2025 года. Она включает 11 "дорожных карт" по ключевым направлениям работы бизнеса в стране. На совещании у вице-премьера в частности были рассмотрены "дорожные карты" по таким направлениям: регистрация бизнеса и налогообложение; инновации и патенты; международная торговля; банкротство; разрешение споров. "Новак отметил важность постоянного мониторинга выполнения "дорожных карт" для контроля входящих в них мероприятий на каждом этапе работы. Профильным ведомствам поручено подготовить предложения по оптимизации сроков выполнения "дорожных карт" с целью ускорения достижения целевых показателей и обеспечения устойчивого экономического роста страны", - указали в сообщении.
https://1prime.ru/20260305/nabiullina-868050343.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865831152_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dcc66f68f643f9bac869f775a82fdfce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, александр новак, бизнес
Финансы, РОССИЯ, Александр Новак, Бизнес
16:40 05.03.2026
 
Подкомиссия правительства рассмотрела дорожные карты нацмодели бизнеса

Подкомиссия правительства рассмотрела дорожные карты нацмодели видения бизнеса

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Подкомиссия правительства России по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики рассмотрела дорожные карты национальной модели целевых условий ведения бизнеса, сообщила пресс-служба кабмина.
"Вице-премьер Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Рассматривалась национальная модель целевых условий ведения бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там напомнили, что данная модель была разработана по поручению президента России и утверждена правительством в ноябре 2025 года. Она включает 11 "дорожных карт" по ключевым направлениям работы бизнеса в стране. На совещании у вице-премьера в частности были рассмотрены "дорожные карты" по таким направлениям: регистрация бизнеса и налогообложение; инновации и патенты; международная торговля; банкротство; разрешение споров.
"Новак отметил важность постоянного мониторинга выполнения "дорожных карт" для контроля входящих в них мероприятий на каждом этапе работы. Профильным ведомствам поручено подготовить предложения по оптимизации сроков выполнения "дорожных карт" с целью ускорения достижения целевых показателей и обеспечения устойчивого экономического роста страны", - указали в сообщении.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Банк России не планирует новых программ поддержки малого и среднего бизнеса
14:42
 
ФинансыРОССИЯАлександр НовакБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала