Подкомиссия правительства рассмотрела дорожные карты нацмодели бизнеса

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Подкомиссия правительства России по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики рассмотрела дорожные карты национальной модели целевых условий ведения бизнеса, сообщила пресс-служба кабмина. "Вице-премьер Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Рассматривалась национальная модель целевых условий ведения бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы. Там напомнили, что данная модель была разработана по поручению президента России и утверждена правительством в ноябре 2025 года. Она включает 11 "дорожных карт" по ключевым направлениям работы бизнеса в стране. На совещании у вице-премьера в частности были рассмотрены "дорожные карты" по таким направлениям: регистрация бизнеса и налогообложение; инновации и патенты; международная торговля; банкротство; разрешение споров. "Новак отметил важность постоянного мониторинга выполнения "дорожных карт" для контроля входящих в них мероприятий на каждом этапе работы. Профильным ведомствам поручено подготовить предложения по оптимизации сроков выполнения "дорожных карт" с целью ускорения достижения целевых показателей и обеспечения устойчивого экономического роста страны", - указали в сообщении.
Новости
