https://1prime.ru/20260305/proekt-868064855.html
Проект о финансировании МВБ США не набрал нужного числа голосов в сенате
Проект о финансировании МВБ США не набрал нужного числа голосов в сенате - 05.03.2026, ПРАЙМ
Проект о финансировании МВБ США не набрал нужного числа голосов в сенате
Американские сенаторы в очередной раз не поддержали законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности страны, свидетельствуют результаты... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T23:43+0300
2026-03-05T23:43+0300
2026-03-05T23:43+0300
финансы
дональд трамп
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Американские сенаторы в очередной раз не поддержали законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности страны, свидетельствуют результаты голосования. В ходе процедурного голосования 51 сенатор из 100 проголосовали за законопроект, в то время как 45 законодателей проголосовали против. Для дальнейшего продвижения законопроекта требуется поддержка 60 законодателей. Бюджет МВБ стал главной причиной разногласий в сенате и спровоцировал частичный шатдаун две недели назад, так как часть сенатских демократов настаивала на жестких требованиях к работе иммиграционной службы США (ICE) после серии инцидентов, в том числе двух смертельных случаев с участием федеральных агентов в штате Миннесота. Бюджет остальных федеральных ведомств был утвержден конгрессом и подписан президентом Дональдом Трампом до конца финансового года 30 сентября, поэтому их работа продолжается без перебоев.
https://1prime.ru/20260305/ssha-868064136.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, дональд трамп, сша
Финансы, Дональд Трамп, США
Проект о финансировании МВБ США не набрал нужного числа голосов в сенате
Законопроект о финансировании МВБ США вновь не набрал нужного числа голосов в сенате
ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Американские сенаторы в очередной раз не поддержали законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности страны, свидетельствуют результаты голосования.
В ходе процедурного голосования 51 сенатор из 100 проголосовали за законопроект, в то время как 45 законодателей проголосовали против. Для дальнейшего продвижения законопроекта требуется поддержка 60 законодателей.
Бюджет МВБ стал главной причиной разногласий в сенате и спровоцировал частичный шатдаун две недели назад, так как часть сенатских демократов настаивала на жестких требованиях к работе иммиграционной службы США (ICE) после серии инцидентов, в том числе двух смертельных случаев с участием федеральных агентов в штате Миннесота.
Бюджет остальных федеральных ведомств был утвержден конгрессом и подписан президентом Дональдом Трампом
до конца финансового года 30 сентября, поэтому их работа продолжается без перебоев.
Райт пообещал, что скачок цен на бензин в США будет временным