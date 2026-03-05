Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Проект о финансировании МВБ США не набрал нужного числа голосов в сенате - 05.03.2026, ПРАЙМ
Проект о финансировании МВБ США не набрал нужного числа голосов в сенате
Проект о финансировании МВБ США не набрал нужного числа голосов в сенате - 05.03.2026, ПРАЙМ
Проект о финансировании МВБ США не набрал нужного числа голосов в сенате
Американские сенаторы в очередной раз не поддержали законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности страны, свидетельствуют результаты... | 05.03.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Американские сенаторы в очередной раз не поддержали законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности страны, свидетельствуют результаты голосования. В ходе процедурного голосования 51 сенатор из 100 проголосовали за законопроект, в то время как 45 законодателей проголосовали против. Для дальнейшего продвижения законопроекта требуется поддержка 60 законодателей. Бюджет МВБ стал главной причиной разногласий в сенате и спровоцировал частичный шатдаун две недели назад, так как часть сенатских демократов настаивала на жестких требованиях к работе иммиграционной службы США (ICE) после серии инцидентов, в том числе двух смертельных случаев с участием федеральных агентов в штате Миннесота. Бюджет остальных федеральных ведомств был утвержден конгрессом и подписан президентом Дональдом Трампом до конца финансового года 30 сентября, поэтому их работа продолжается без перебоев.
23:43 05.03.2026
 
Проект о финансировании МВБ США не набрал нужного числа голосов в сенате

Законопроект о финансировании МВБ США вновь не набрал нужного числа голосов в сенате

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Американские сенаторы в очередной раз не поддержали законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности страны, свидетельствуют результаты голосования.
В ходе процедурного голосования 51 сенатор из 100 проголосовали за законопроект, в то время как 45 законодателей проголосовали против. Для дальнейшего продвижения законопроекта требуется поддержка 60 законодателей.
Бюджет МВБ стал главной причиной разногласий в сенате и спровоцировал частичный шатдаун две недели назад, так как часть сенатских демократов настаивала на жестких требованиях к работе иммиграционной службы США (ICE) после серии инцидентов, в том числе двух смертельных случаев с участием федеральных агентов в штате Миннесота.
Бюджет остальных федеральных ведомств был утвержден конгрессом и подписан президентом Дональдом Трампом до конца финансового года 30 сентября, поэтому их работа продолжается без перебоев.
