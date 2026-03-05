Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики Fitch оценили продолжительность закрытия Ормузского пролива - 05.03.2026
Аналитики Fitch оценили продолжительность закрытия Ормузского пролива
Аналитики Fitch оценили продолжительность закрытия Ормузского пролива
2026-03-05T17:40+0300
2026-03-05T17:40+0300
мировая экономика
ормузский пролив
сша
иран
fitch ratings
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Фактическое закрытие Ормузского пролива продлится не более месяца, поэтому энергетическая и транспортная инфраструктура не понесут значительного ущерба, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие из-за роста угроз безопасности. "Наш базовый сценарий предполагает, что пролив будет фактически закрыт менее месяца и что энергетическая и транспортная инфраструктуры не понесет серьезного ущерба. Однако эти предположения сопряжены со значительными рисками", - говорится в сообщении агентства. Как указывает Fitch, влияние трудностей с движением по Ормузскому проливу на государства Ближнего Востока будет отличаться в зависимости от страны. Согласно прогнозам Fitch, каждая неделя закрытия Ормузского пролива сократит доходы от экспорта углеводородов Бахрейна, Ирака, Кувейта и Катара на 0,4% от их ВВП. Эти ожидания исходят из данных о поставках из этих стран через пролив в прошлом году, а также предполагают цены на нефть в 85 долларов за баррель. Но часть потерь будет компенсироваться за счет продажи запасов углеводородов. При этом агентство, глядя со своей профессиональной точки зрения, в разрезе влияния сложившейся ситуации на суверенные кредитные рейтинги, полагает, что если исходить из его прогноза продолжительности фактического закрытия пролива, то все эти страны "смогут пережить" его в рамках показателей, соответствующих их текущим рейтингам. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
ормузский пролив
сша
иран
мировая экономика, ормузский пролив, сша, иран, fitch ratings
Мировая экономика, Ормузский пролив, США, ИРАН, Fitch Ratings
17:40 05.03.2026
 
Аналитики Fitch оценили продолжительность закрытия Ормузского пролива

Fitch: фактическое закрытие Ормузского пролива продлится не более месяца

© AP Photo / Jon GambrellКонтейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Контейнеровоз в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Jon Gambrell
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Фактическое закрытие Ормузского пролива продлится не более месяца, поэтому энергетическая и транспортная инфраструктура не понесут значительного ущерба, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие из-за роста угроз безопасности.
"Наш базовый сценарий предполагает, что пролив будет фактически закрыт менее месяца и что энергетическая и транспортная инфраструктуры не понесет серьезного ущерба. Однако эти предположения сопряжены со значительными рисками", - говорится в сообщении агентства.
Как указывает Fitch, влияние трудностей с движением по Ормузскому проливу на государства Ближнего Востока будет отличаться в зависимости от страны.
Согласно прогнозам Fitch, каждая неделя закрытия Ормузского пролива сократит доходы от экспорта углеводородов Бахрейна, Ирака, Кувейта и Катара на 0,4% от их ВВП. Эти ожидания исходят из данных о поставках из этих стран через пролив в прошлом году, а также предполагают цены на нефть в 85 долларов за баррель. Но часть потерь будет компенсироваться за счет продажи запасов углеводородов.
При этом агентство, глядя со своей профессиональной точки зрения, в разрезе влияния сложившейся ситуации на суверенные кредитные рейтинги, полагает, что если исходить из его прогноза продолжительности фактического закрытия пролива, то все эти страны "смогут пережить" его в рамках показателей, соответствующих их текущим рейтингам.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
МИД Ирана заявил, что суда противников не пропустят через Ормузский пролив
13:00
 
Мировая экономикаОрмузский проливСШАИРАНFitch Ratings
 
 
