Путин принял в Кремле главу МИД Венгрии Сийярто

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, сообщает Кремль. | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T00:03+0300

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, сообщает Кремль. Глава государства во вторник провел телефонный разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал, что Путин примет в среду Сийярто, который находится с рабочим визитом в Москве. Также он отметил, что в ходе беседы будет затрагиваться, в том числе, тема блокировки киевским режимом прокачки нефти по трубопроводу "Дружба". Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.

