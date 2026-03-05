Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин проведет переговоры с президентом Центральноафриканской республики Туадерой - 05.03.2026
Путин проведет переговоры с президентом Центральноафриканской республики Туадерой
Президент России Владимир Путин в четверг проведет в Москве переговоры с президентом ЦАР Арканжем Туадерой, лидеры обсудят международные вопросы и перспективы... | 05.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет в Москве переговоры с президентом ЦАР Арканжем Туадерой, лидеры обсудят международные вопросы и перспективы сотрудничества двух стран. Лидер ЦАР прибыл в Россию с рабочим визитом. Как сообщили накануне в Кремле, на переговорах планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальной международной проблематики. В конце 2025 года в ЦАР прошли президентские выборы, на которых Туадера одержал убедительную победу. Президент России поздравил коллегу по телефону, пожелав процветания центральноафриканскому народу. Тогда же лидеры подтвердили настрой на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей. Предыдущая личная встреча Путина с Туадерой проходила в январе прошлого года, когда страны отмечали 65-летие установления дипломатических отношений. Лидеры тогда обсуждали перспективы дальнейшего российско-центральноафриканского взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной области, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки. Путин со своей стороны отмечал, что Россия готова продолжать оказывать гуманитарную помощь, в том числе осуществлять поставки пшеницы. Кроме того, российский лидер подчеркивал, что в торгово-экономических связях РФ и ЦАР наблюдается хорошая тенденция, несмотря на невеликие абсолютные величины. А Туадера в свою очередь отмечал сотрудничество двух стран в сфере безопасности.
00:18 05.03.2026
 

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет в Москве переговоры с президентом ЦАР Арканжем Туадерой, лидеры обсудят международные вопросы и перспективы сотрудничества двух стран.
Лидер ЦАР прибыл в Россию с рабочим визитом. Как сообщили накануне в Кремле, на переговорах планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальной международной проблематики.
В конце 2025 года в ЦАР прошли президентские выборы, на которых Туадера одержал убедительную победу. Президент России поздравил коллегу по телефону, пожелав процветания центральноафриканскому народу. Тогда же лидеры подтвердили настрой на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей.
Предыдущая личная встреча Путина с Туадерой проходила в январе прошлого года, когда страны отмечали 65-летие установления дипломатических отношений. Лидеры тогда обсуждали перспективы дальнейшего российско-центральноафриканского взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной области, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.
Путин со своей стороны отмечал, что Россия готова продолжать оказывать гуманитарную помощь, в том числе осуществлять поставки пшеницы.
Кроме того, российский лидер подчеркивал, что в торгово-экономических связях РФ и ЦАР наблюдается хорошая тенденция, несмотря на невеликие абсолютные величины. А Туадера в свою очередь отмечал сотрудничество двух стран в сфере безопасности.
 
