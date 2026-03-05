https://1prime.ru/20260305/putin-868041149.html

Путин поручил распространить кредитные каникулы на отражавших вторжение

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил распространить кредитные каникулы на отражавших вооруженное вторжение на территорию России. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на распространение механизма "кредитных каникул", предусмотренного для участников специальной военной операции, на лиц, выполняющих (выполнявших) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, и на прекращение кредитных обязательств лиц, погибших (умерших) при выполнении указанных задач", - говорится в документе. Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 июля 2026 года. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

