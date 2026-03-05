https://1prime.ru/20260305/putin-868051057.html

Президент ЦАР хочет обсудить с Путиным тему энергетики

Президент ЦАР хочет обсудить с Путиным тему энергетики - 05.03.2026, ПРАЙМ

Президент ЦАР хочет обсудить с Путиным тему энергетики

Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера сказал российскому коллеге Владимиру Путину, что стремится обсудить с ним тему энергетики | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T15:01+0300

2026-03-05T15:01+0300

2026-03-05T15:01+0300

энергетика

россия

цар

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера сказал российскому коллеге Владимиру Путину, что стремится обсудить с ним тему энергетики в свете проблем у ЦАР в этой области и большого опыта работы в ней у России. "В ходе наших будущих переговоров мы затронем вопросы экономики, в частности, энергетические проблемы, финансовые трудности... Трудности для энергетической системы в целом, потому что сейчас ЦАР сталкивается с серьезным дефицитом в сфере энергетики. У Российской Федерации большой опыт в этой сфере. И думаю, что мы затронем эти темы", - сказал он на встрече с Путиным в Кремле.

https://1prime.ru/20260305/putin-868040813.html

цар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цар, владимир путин