Путин встретился с представительницами разных профессий - 05.03.2026
Путин встретился с представительницами разных профессий
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в преддверии Международного женского дня проводит встречу с женщинами-представительницами разных профессий, в том числе с конструкторами, добровольцами, военкорами и медиками, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит в Кремле. Как ранее анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин побеседует с представительницами самых разных сфер, в том числе творческой интеллигенции, конструкторами, инженерами, военнослужащими, добровольцами, медиками и военкорами. Президент традиционно перед 8 Марта проводит подобные встречи. В прошлом году в преддверии праздника Путин посещал Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей фонда "Защитники Отечества", где встречался с сотрудницами и подопечными фонда. Во встрече принимают участие режиссер, сценарист в проектах "Женщины-герои", "Русский Ренессанс" Мария Андреева, подполковник ВКС, командир батальона Ирина Годунова, сержант, старшая операционная медсестра Елена Дамдинжапова, ведущий конструктор Ирина Кандель, слесарь механосборочных работ Марина Киселева, старший лейтенант, старший офицер отделения подготовки отдела беспилотных систем Татьяна Конюхова, доброволец, майор медицинской службы, начальник отделения реанимации и интенсивной терапии Анастасия Косова, старший сержант, механик приемного радиоузла радиовзвода узла связи Наталья Круглик, ведущий инженер-конструктор Виктория Медведь и советская и российская актриса театра и кино, режиссер, военкор, волонтер Анастасия Михайловская. Также присутствуют капитан медицинской службы хирургического отделения операционно-перевязочного взвода, участница СВО и программы "Время героев" Юлия Муллагалиева, военкор, телеведущая ток-шоу "Время покажет", спортсменка Марьяна Наумова, капитан медслужбы Светлана Новикова, инженер химического цеха, спортсменка, хореограф, волонтер Лилия Панюкова, солистка боевой музыкальной группы Юлия Поленкова, монтажник радиоэлектронной аппаратуры Юлия Потетюрина, военный корреспондент телеканала "Россия 24" Маргарита Семенюк, сержант, младший механик Елизавета Соколова и сержант, радиотелеграфист отделения связи Ирина Цыпылова.
17:26 05.03.2026
 
Путин встретился с представительницами разных профессий

Путин в Кремле встретился с представительницами разных профессий

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в преддверии Международного женского дня проводит встречу с женщинами-представительницами разных профессий, в том числе с конструкторами, добровольцами, военкорами и медиками, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в Кремле.
Как ранее анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин побеседует с представительницами самых разных сфер, в том числе творческой интеллигенции, конструкторами, инженерами, военнослужащими, добровольцами, медиками и военкорами.
Президент традиционно перед 8 Марта проводит подобные встречи. В прошлом году в преддверии праздника Путин посещал Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей фонда "Защитники Отечества", где встречался с сотрудницами и подопечными фонда.
Во встрече принимают участие режиссер, сценарист в проектах "Женщины-герои", "Русский Ренессанс" Мария Андреева, подполковник ВКС, командир батальона Ирина Годунова, сержант, старшая операционная медсестра Елена Дамдинжапова, ведущий конструктор Ирина Кандель, слесарь механосборочных работ Марина Киселева, старший лейтенант, старший офицер отделения подготовки отдела беспилотных систем Татьяна Конюхова, доброволец, майор медицинской службы, начальник отделения реанимации и интенсивной терапии Анастасия Косова, старший сержант, механик приемного радиоузла радиовзвода узла связи Наталья Круглик, ведущий инженер-конструктор Виктория Медведь и советская и российская актриса театра и кино, режиссер, военкор, волонтер Анастасия Михайловская.
Также присутствуют капитан медицинской службы хирургического отделения операционно-перевязочного взвода, участница СВО и программы "Время героев" Юлия Муллагалиева, военкор, телеведущая ток-шоу "Время покажет", спортсменка Марьяна Наумова, капитан медслужбы Светлана Новикова, инженер химического цеха, спортсменка, хореограф, волонтер Лилия Панюкова, солистка боевой музыкальной группы Юлия Поленкова, монтажник радиоэлектронной аппаратуры Юлия Потетюрина, военный корреспондент телеканала "Россия 24" Маргарита Семенюк, сержант, младший механик Елизавета Соколова и сержант, радиотелеграфист отделения связи Ирина Цыпылова.
 
