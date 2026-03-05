https://1prime.ru/20260305/putin-868057952.html

Путин заявил, что в мессенджере Max нужно доработать некоторые вопросы

2026-03-05T17:38+0300

россия

технологии

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил, что есть еще вопросы, которые нужно доработать в мессенджере Max. "Есть еще вопросы, которые нужно доработать в рамках этого (отечественного мессенджера - ред.) Max", - сказал Путин в ходе мероприятия по случаю Международного женского дня.

