Путин заявил, что в мессенджере Max нужно доработать некоторые вопросы
Путин заявил, что в мессенджере Max нужно доработать некоторые вопросы - 05.03.2026, ПРАЙМ
Путин заявил, что в мессенджере Max нужно доработать некоторые вопросы
05.03.2026
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил, что есть еще вопросы, которые нужно доработать в мессенджере Max. "Есть еще вопросы, которые нужно доработать в рамках этого (отечественного мессенджера - ред.) Max", - сказал Путин в ходе мероприятия по случаю Международного женского дня.
