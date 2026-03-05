https://1prime.ru/20260305/reshetnikov-868052687.html

Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, заявил Решетников

Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, заявил Решетников - 05.03.2026, ПРАЙМ

Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, заявил Решетников

Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, поскольку они сейчас самые перспективные и быстрорастущие, таков стратегический вектор развития, заявил... | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T15:42+0300

2026-03-05T15:42+0300

2026-03-05T15:42+0300

россия

рф

африка

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861774277_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_9032a88367e3d26c3788c1a6b9285c5e.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, поскольку они сейчас самые перспективные и быстрорастущие, таков стратегический вектор развития, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Очень важно на этом рынке присутствовать и уже сейчас на него заходить, потому что Африка в ближайшие десятилетия - один из самых быстрорастущих рынков планеты. Да, она очень разная, но тем не менее надо со всеми ними (странами региона - прим. ред.) работать, это большой рынок потенциальный для потребления нашей продукции", - сказал Решетников. По его словам, в числе направлений для партнерства - агропром, энергоресурсы и использование российских технологий. "С ними надо работать, и это наш стратегический вектор", - подчеркнул министр. Говоря о сотрудничестве с Центрально-Африканской Республикой, Решетников обратил внимание на то, что страна обладает выгодным местоположением. "Это все-таки один из таких элементов большого рынка (африканских) стран, и в конечном итоге рынок будет расти", - заключил глава Минэкономразвития.

https://1prime.ru/20260227/reshetnikov-867875696.html

https://1prime.ru/20260304/turizm-868014432.html

рф

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, африка, максим решетников