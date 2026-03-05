https://1prime.ru/20260305/reshetnikov-868052687.html
Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, заявил Решетников
Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, заявил Решетников - 05.03.2026, ПРАЙМ
Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, заявил Решетников
Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, поскольку они сейчас самые перспективные и быстрорастущие, таков стратегический вектор развития, заявил... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T15:42+0300
2026-03-05T15:42+0300
2026-03-05T15:42+0300
россия
рф
африка
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861774277_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_9032a88367e3d26c3788c1a6b9285c5e.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, поскольку они сейчас самые перспективные и быстрорастущие, таков стратегический вектор развития, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Очень важно на этом рынке присутствовать и уже сейчас на него заходить, потому что Африка в ближайшие десятилетия - один из самых быстрорастущих рынков планеты. Да, она очень разная, но тем не менее надо со всеми ними (странами региона - прим. ред.) работать, это большой рынок потенциальный для потребления нашей продукции", - сказал Решетников. По его словам, в числе направлений для партнерства - агропром, энергоресурсы и использование российских технологий. "С ними надо работать, и это наш стратегический вектор", - подчеркнул министр. Говоря о сотрудничестве с Центрально-Африканской Республикой, Решетников обратил внимание на то, что страна обладает выгодным местоположением. "Это все-таки один из таких элементов большого рынка (африканских) стран, и в конечном итоге рынок будет расти", - заключил глава Минэкономразвития.
https://1prime.ru/20260227/reshetnikov-867875696.html
https://1prime.ru/20260304/turizm-868014432.html
рф
африка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861774277_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_b26fd8a6e54ec85e1b5a56cb77e174db.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, африка, максим решетников
РОССИЯ, РФ, АФРИКА, Максим Решетников
Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, заявил Решетников
Глава Минэкономразвития Решетников: Россия заинтересована в выходе на африканские рынки
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, поскольку они сейчас самые перспективные и быстрорастущие, таков стратегический вектор развития, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Очень важно на этом рынке присутствовать и уже сейчас на него заходить, потому что Африка
в ближайшие десятилетия - один из самых быстрорастущих рынков планеты. Да, она очень разная, но тем не менее надо со всеми ними (странами региона - прим. ред.) работать, это большой рынок потенциальный для потребления нашей продукции", - сказал Решетников
.
Решетников: бизнесу важна уверенность в долгосрочности владения активами
По его словам, в числе направлений для партнерства - агропром, энергоресурсы и использование российских технологий. "С ними надо работать, и это наш стратегический вектор", - подчеркнул министр.
Говоря о сотрудничестве с Центрально-Африканской Республикой, Решетников обратил внимание на то, что страна обладает выгодным местоположением. "Это все-таки один из таких элементов большого рынка (африканских) стран, и в конечном итоге рынок будет расти", - заключил глава Минэкономразвития.
Решетников рассказал о росте числа въездных турпоездок в Россию в 2025 году