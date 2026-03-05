Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, заявил Решетников - 05.03.2026
Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, заявил Решетников
Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, заявил Решетников - 05.03.2026, ПРАЙМ
Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, заявил Решетников
Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, поскольку они сейчас самые перспективные и быстрорастущие, таков стратегический вектор развития, заявил... | 05.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, поскольку они сейчас самые перспективные и быстрорастущие, таков стратегический вектор развития, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Очень важно на этом рынке присутствовать и уже сейчас на него заходить, потому что Африка в ближайшие десятилетия - один из самых быстрорастущих рынков планеты. Да, она очень разная, но тем не менее надо со всеми ними (странами региона - прим. ред.) работать, это большой рынок потенциальный для потребления нашей продукции", - сказал Решетников. По его словам, в числе направлений для партнерства - агропром, энергоресурсы и использование российских технологий. "С ними надо работать, и это наш стратегический вектор", - подчеркнул министр. Говоря о сотрудничестве с Центрально-Африканской Республикой, Решетников обратил внимание на то, что страна обладает выгодным местоположением. "Это все-таки один из таких элементов большого рынка (африканских) стран, и в конечном итоге рынок будет расти", - заключил глава Минэкономразвития.
15:42 05.03.2026
 
Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, заявил Решетников

Глава Минэкономразвития Решетников: Россия заинтересована в выходе на африканские рынки

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Россия заинтересована в выходе на африканские рынки, поскольку они сейчас самые перспективные и быстрорастущие, таков стратегический вектор развития, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Очень важно на этом рынке присутствовать и уже сейчас на него заходить, потому что Африка в ближайшие десятилетия - один из самых быстрорастущих рынков планеты. Да, она очень разная, но тем не менее надо со всеми ними (странами региона - прим. ред.) работать, это большой рынок потенциальный для потребления нашей продукции", - сказал Решетников.
27.02.2026
Решетников: бизнесу важна уверенность в долгосрочности владения активами
27 февраля, 13:30
По его словам, в числе направлений для партнерства - агропром, энергоресурсы и использование российских технологий. "С ними надо работать, и это наш стратегический вектор", - подчеркнул министр.
Говоря о сотрудничестве с Центрально-Африканской Республикой, Решетников обратил внимание на то, что страна обладает выгодным местоположением. "Это все-таки один из таких элементов большого рынка (африканских) стран, и в конечном итоге рынок будет расти", - заключил глава Минэкономразвития.
04.03.2026
Решетников рассказал о росте числа въездных турпоездок в Россию в 2025 году
Вчера, 18:08
 
РОССИЯ РФ АФРИКА Максим Решетников
 
 
